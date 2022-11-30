الحبس مع الشغل.. عقوبات مشددة تواجه سيدة لشروعها فى سرقة شقة بشبرا

تمكنت مباحث القاهرة من القبض علي سيدة لشروعها فى سرقة شقة أحد الأشخاص بأٍسلوب " كسر الكالون" بشبرا .

وبإجراء التحريات اعترفت بتواجدها بمحل الضبط لشروعها فى سرقة شقة ملك أحد الأشخاص مقيم بذات العنوان ، بإستخدام الأدوات المضبوطة بحوزتها ، وبإستدعاء مالك الشقة اتهمها بالشروع فى سرقة الشقة سكنه .

كما أقرت بإرتكابها عدد (2) وقائع سرقة بذات الإسلوب وتم بإرشادها ضبط (شاشة ، تابلت) فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبة السرقة فى القانون

نصت المادة 318 من قانون العقوبات على أن من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.