باكستان تؤكد دعمها للشعب الفلسطيني ضد الاحتلال الإسرائيلي

أكد الرئيس الباكستاني عارف علوي ورئيس وزرائه شهباز شريف اليوم /الثلاثاء/ دعم إسلام آباد الثابت للقضية الفلسطينية ضد الاستبداد والاحتلال غير القانوني للقوات الإسرائيلية.

جاء ذلك بمناسبة اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، وفقا لما أوردته لوكالة الأنباء الباكستانية الرسمية.

وقال الرئيس الباكستاني "لقد دعمت باكستان تاريخيا النضال المشروع للفلسطينيين وستواصل القيام بذلك"، مشيرا إلى أن الصوت الجماعي والعمل الجماعي يمكن أن يجلب السلام والأمن للفلسطينيين.

وشدد علوي على أن باكستان تؤيد الفلسطينيين واستعدادهم للتفاوض على اتفاق سلام على أساس المرجعيات المعترف بها دوليا وحدود ما قبل عام 1967.

وقال إن الاتفاق يجب أن يكون تحت المراقبة الدولية ومحاسبة الأطراف في إطار زمني محدد وملزم، على أن تكون القدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين.

من جانبه، قال رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف إن الوضع المزري في فلسطين المحتلة يشكل تحديا خطيرا للسلم والأمن الدوليين، ويجب على المجتمع الدولي تعزيز جهوده لوضع حد للانتهاكات اللامتناهية لحقوق الفلسطينيين.

وذكر شريف أنه "لتحسين آفاق حل الدولتين من الضروري منع إسرائيل من توسيع مستوطناتها في الأراضي الفلسطينية بما في ذلك القدس الشرقية".

وأعرب رئيس الوزراء الباكستاني -نيابة عن حكومة وشعب باكستان- عن دعمهم الثابت للشعب الفلسطيني، وقال "نؤكد من جديد تضامننا مع شعب فلسطين وندعو إلى إقامة دولة فلسطين قابلة للحياة ومستقلة ومتصلة جغرافيا على أساس المعايير المتفق عليها دوليا لحدود ما قبل عام 1967، وعاصمتها القدس الشريف".