الخارجية الفلسطينية تدين جرائم الاحتلال وتطالب الجنائية الدولية بتحمل مسئولياتها

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، جريمة القتل الميدانية البشعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الشقيقين جواد وظافر ريماوي (22 و21 عاماً)، من بلدة بيت ريما بعد إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي النار عليهما في كفر عين شمال غرب رام الله، وجريمة قتل الشاب مفيد محمد محمود خليل (44 عاما)، من بلدة بيت أمر شمال الخليل.

واعتبرت الوزارة، في بيان صادر عنها، أن هذه الجرائم التي ارتكبتها قوات الاحتلال جزء لا يتجزأ من مسلسل القتل اليومي بحق أبناء شعبنا بغطاء وموافقة المستوى السياسي الإسرائيلي.

وحمّلت الوزارة، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجرائم، وطالبت المجتمع الدولي بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، ودعت المحكمة الجنائية الدولية إلى سرعة الانتهاء من تحقيقاتها في جرائم الاحتلال ومستوطنيه.