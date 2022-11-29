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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مدير الوكالة الكويتية وسفير مصر يبحثان التعاون الإعلامي بين (أ ش أ) و(كونا)

صدى البلد

حثت المدير العام لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) الدكتورة فاطمة السالم، اليوم /الثلاثاء/، مع السفير المصري لدى الكويت أسامة شلتوت، سبل تعزيز التعاون الإعلامي الثنائي لاسيما بين وكالتي (أ ش أ) و(كونا).


وأكدت الدكتورة السالم - خلال اللقاء، حسبما ذكرت (كونا) - عمق العلاقات الأخوية والتاريخية بين البلدين، وحرصها على مد يد التعاون وتبادل الخبرات الإعلامية والبناء على ما تحقق من إنجازات إعلامية وتعاون مشترك بين الجانبين المصري والكويتي، معربة عن استعداد الوكالة الكويتية لتقديم كل الإمكانات والتسهيلات والخبرات في خدمة التعاون مع وكالة أنباء الشرق الأوسط.


ومن جهته، هنأ السفير شلتوت الدكتورة فلطمة السالم بتوليها مهام منصبها مديرا عاما لـ(كونا)، مشيدا بما تتميز به الوكالة الكويتية من مصداقية ودقة في نقل المعلومة، معربا عن استعداد الجانب المصري للتعاون وتبادل الخبرات في مجال الإعلام، منوها بالاتفاقيات القائمة بين وكالتي (أ ش أ) و(كونا) في البلدين الشقيقين.


وتطرق اللقاء إلى استعراض التحديات أمام الإعلام في مواجهة الشائعات في ظل انتشار وسائل التواصل الاجتماعي.
 

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