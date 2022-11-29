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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

جبران: عمال مصر يهتمون بقضايا المجتمع والتصدى لكافة الدعاوى المضللة

صدى البلد

 أكد محمد جبران رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر؛ فى اجتماعه الأول مع رؤساء الاتحاد العمالية المحلية بمحافظات الوجه البحرى ؛ اهتمام  الاتحاد العام بقضايا المجتمع والتصدى لكافة الدعاوى المضللة التى تستهدف النيل بمقدرات الوطن وامنه واستقراره .

وطالب أعضاء التنظيم النقابى التحلى بروح الوطنية والبناء والمشاركة فى تطوير البرامج والخطط لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية. مشددا على دور التنظيم النقابى بالتوسع فى انشطة التدريب والتثقيف ورعاية شباب العمال.
واكد خلال الاجتماع- بحضور عبد المنعم الجمل؛ والمهندس خالد الفقى؛ ومحمد عبد ربه؛ واشرف الدوكار اعضاء هيئة مكتب الاتحاد العام - احترام اللوائح القانونية لسير العمل والاستثمار الامثل للكيانات المملوكة للاتحاد العام وتنمية عائداتها الحالي  ليتم الاستفادة منها ذاتيا والسماح للاتحادات الفرعية لإبرام بروتوكولات شراكة مع الغير؛ تحت إشراف الاتحاد العام .

كما طالب جبران أن يضع كل اتحاد فرعى خطة لنشاطه النقابى خلال الدورة النقابية الحالية للعرض على مجلس اتحاد عمال مصر؛ مع القيام بالزيارات الميدانية بالمحافظات للاطلاع على جدية تنفيذ هذه الخطط والأنشطة المتنوعة.

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