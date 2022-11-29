عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

موجز السوشيال ميديا.. نجم الأهلي يستعيد ذكريات هدفه في الزمالك بالسوبر.. شيكابالا يحتفل بعيد ميلاد المنتج ماندو العدل

برونو سافيو
برونو سافيو

نشر موقع «صدى البلد»، العديد من الموضوعات الإخبارية التي تهم الشارع المصري عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ونستعرض فيما يلي أبرز العناوين المنشورة خلال الساعات الماضية:

 

نجم الأهلى يستعيد ذكريات هدفه فى الزمالك بكأس السوبر.. شاهد

 

نشر اللاعب برونو سافيو، لاعب النادي الأهلي، عدة صور عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وظهر في الصورة من مباراة السوبر بين الأهلى والزمالك، مستعيدا ذكريات هدفه، مما نال إعجاب متابعيه.

 

أحمد حاتم يشارك صورة لطفل يشبهه عبر إنستجرام.. شاهد

 

نشر الفنان أحمد حاتم صورة جديدة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وظهر أحمد حاتم في الصورة بجانبه صورة طفل يشبهه، ما نال إعجاب متابعيه.

 

شيكابالا يحتفل بعيد ميلاد المنتج ماندو العدل ..شاهد

 

احتفل محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب نادي الزمالك بعيد ميلاد المنتج ماندو العدل، وذلك بنشر صورة له علي صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام.

وكتب شيكابالا تعليقا على الصورة: " كل سنة وانت طيب".

 

شيكابالا عيد ميلاد المنتج ماندو العدل احمد حاتم نجم الأهلي الزمالك كأس السوبر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب يتراجع بقوة لأول مرة منذ أسابيع.. وهذا سعر عيار 21 الآن

بشرى سارة.. اعرف موعد رفع الحد الأدني لـ المعاشات

تراجع حاد.. انخفاض كبير في أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 1460 جنيهاً

مشاهدة مباراة السنغال والاكوادور مباشر الآن 0 - 0 فى كأس العالم

بعد استقراره 4 أيام.. مفاجأة في سعر الدولار مقابل الجنيه الآن

زيادة المعاشات بشروط.. قرارات جديدة من الحكومة وفقا للقانون

استقرار نسبي في أسعار الذهب اليوم الثلاثاء.. وعيار 24 يسجل 1669 جنيها

قناة مفتوحة تعلن نقل مباراة قطر وهولندا في كأس العالم 2022

ترشيحاتنا

مشاهدة مباراة السنغال والاكوادور مباشر الآن 0 - 0 فى كأس العالم

سريع الانتشار.. الصحة تحذر من الاختلاط مع المصابين بالفيروس المخلوي

موقف صارم.. تحذير شديد اللهجة من روسيا بشأن سقف أسعار النفط

مباراة الوداع.. تشكيل قطر ضد هولندا بكأس العالم 2022

السعودية تمدد آجال وديعة بـ5 مليارات دولار في البنك المركزي المصري.. تفاصيل

بكين تتحرك عسكريا ضد أمريكا في بحر الصين الجنوبي.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على الفرق بين متلازمة ما بعد شلل الأطفال والمرض نفسه

بالأبيض.. كارولين عزمي تثير الجدل على إنستجرام

بـ6 وصفات مجربة.. تخلصي من تكيس المبايض نهائيا بدون أدوية

مشجعة إكوادور خلعت ملابسها بالمدرجات فرحلوها.. ما حقيقة هذا الفيديو في مونديال قطر؟

فيديو

أشرف عبد الباقى يوضح صعوبة المسرح عن السينما والتلفزيون

قرارات جديدة من وزير التعليم بشأن امتحانات الثانوية العامة والإعدادية| تغطية خاصة

نشتري ولا نبيع.. أسباب ارتفاع أسعار الذهب في مصر.. تغطية خاصة

استئصال الرحم وأورام.. طبيب أنغام يكشف تفاصيل مرضها وحالتها الصحية "فيديوجراف"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جمال أبو الدهب

مستقبل العلاقات المصرية الصينية

إبراهيم شعبان

لماذا عشقنا نجيب الريحاني؟

نيفين منصور

طلاق أم انتقام ؟

نهال علام

يافرح يا هجّار

المستشار أسـامة الصعيدي

لا يُعذر البرلمان الأوروبي بالجهل بالقانون

هند عصام

كليوباترا والضراير

كريمة أبو العينين

حضارة شاهين وتهكم الإيرلندي

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان «12»

اﻟﻤﺰﻳﺪ