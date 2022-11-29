موجز السوشيال ميديا.. نجم الأهلي يستعيد ذكريات هدفه في الزمالك بالسوبر.. شيكابالا يحتفل بعيد ميلاد المنتج ماندو العدل

نشر موقع «صدى البلد»، العديد من الموضوعات الإخبارية التي تهم الشارع المصري عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ونستعرض فيما يلي أبرز العناوين المنشورة خلال الساعات الماضية:

نشر اللاعب برونو سافيو، لاعب النادي الأهلي، عدة صور عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وظهر في الصورة من مباراة السوبر بين الأهلى والزمالك، مستعيدا ذكريات هدفه، مما نال إعجاب متابعيه.

نشر الفنان أحمد حاتم صورة جديدة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وظهر أحمد حاتم في الصورة بجانبه صورة طفل يشبهه، ما نال إعجاب متابعيه.

احتفل محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب نادي الزمالك بعيد ميلاد المنتج ماندو العدل، وذلك بنشر صورة له علي صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام.

وكتب شيكابالا تعليقا على الصورة: " كل سنة وانت طيب".