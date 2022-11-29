عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

الشيوخ يوافق على أوجه صرف حصيلة التصالح في مخالفات البناء

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

 وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب على الرازق، على أوجه صرف حصيلة التصالح بمخالفات البناء.

جاء ذلك وفقا لما نصت عليه المادة مادة (13) من مشروع القانون:
تؤول جميع المبالغ المحصلة طبقاً لأحكام هذا القانون إلى الخزانة العامة للدولة، ويخصص منها لصالح الجهة الإدارية المختصة الواقع في ولايتها المخالفة النسب الآتية:
‌أ- نسبة (25%) لصالح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.
‌ب- نسبة (39%) لصالح مشروعات البنية التحتية من صرف صحي ومياه شرب وغيرهما، وذلك بناء على قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض من الوزير المختص بالتخطيط والتنمية الاقتصادية.
‌ج- نسبة لا تزيد عن (3%) لإثابة أعضاء اللجان المنصوص عليها في هذا القانون، والعاملين بالجهة الإدارية المختصة، وغيرهم من العاملين بالوحدات المحلية والأجهزة والهيئات. وتصدر السلطة المختصة قرارًا بتحديد النسبة المقررة لما تستحقه كل فئة من الفئات المشار إليها . 
 

مجلس الشيوخ عبد الوهاب على الرازق التصالح صندوق الإسكان الاجتماعى مجلس الوزراء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب يتراجع بقوة لأول مرة منذ أسابيع.. وهذا سعر عيار 21 الآن

تراجع حاد.. انخفاض كبير في أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 1460 جنيهاً

استقرار نسبي في أسعار الذهب اليوم الثلاثاء.. وعيار 24 يسجل 1669 جنيها

بعد استقراره 4 أيام.. مفاجأة في سعر الدولار مقابل الجنيه الآن

قناة مفتوحة تعلن نقل مباراة قطر وهولندا في كأس العالم 2022

زيادة المعاشات بشروط.. قرارات جديدة من الحكومة وفقا للقانون

هدايا الحكومة.. معاشات ديسمبر بزيادة 300 جنيه ورفع التأمينات أول يناير

خاتم ألماس.. إحالة الفنانة ليلى غفران للمحاكمة| تفاصيل

ترشيحاتنا

طارق شكري لصدى البلد: القطاع العقاري يمر بمرحلة صعبة وزيادة الأسعار 15%

التموين: صرف 100% من مقررات نوفمبر.. وثبات أسعار السلع خلال ديسمبر

التعليم تحتفل بتكريم الفائزين في مسابقة «اكتشف التاريخ» على مستوى الجمهورية

بالأسماء.. الأوقاف: اعتماد 16 خطيب مكافأة جديدًا من خريجي المراكز الثقافية

الأمم المتحدة تطالب بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق حل الدولتين وإعطاء الفلسطينيين حقوقهم

أبو الغيط في يوم التضامن مع فلسطين: نُحيي أحرار العالم الذين انحازوا للعدل وندعو كافة الدول للاعتراف بالدولة الفلسطينية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ياسمين الخطيب تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة وجذابة .. شاهد

تقلل مخاطر السرطان.. أطعمة رخيصة الثمن يتجاهلها الكثيرون

هاجم ميسي وكأس العالم.. بماذا أفتي يونس مخيون ورد دار الإفتاء؟

طفل يواجه صعوبة فى المشي بسبب نقص فيتامين ب 12

فيديو

أحدث ظهور لها.. شاهد| مي نور الشريف في عيد ميلاد والدتها بوسي

سقوط أمطار بهذه المناطق.. تحذير مهم من الأرصاد بشأن حالة الطقس

مفاجأة في سعر الدولار والذهب يواصل الارتفاع| تفاصيل

استئصال الرحم وأورام.. طبيب أنغام يكشف تفاصيل حالتها الصحية بناءً على رغبتها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

لماذا عشقنا نجيب الريحاني؟

نيفين منصور

طلاق أم انتقام ؟

نهال علام

يافرح يا هجّار

المستشار أسـامة الصعيدي

لا يُعذر البرلمان الأوروبي بالجهل بالقانون

هند عصام

كليوباترا والضراير

كريمة أبو العينين

حضارة شاهين وتهكم الإيرلندي

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان «12»

هبة مصطفى

نتغير لنغير المستقبل

اﻟﻤﺰﻳﺪ