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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

«سارق الوجد».. أحدث إصدارات هيئة الكتاب لـ عبد الحكم العلامي

غلاف الكتاب
غلاف الكتاب

أصدرت الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين العساسي، ديوان «سارق الوجد» للشاعر والناقد عبد الحكم العلامي، ويضم الديوان 23 قصيدة متنوعة.

 

الشاعر عبد الحكم العلامي، ينتمي إلى ما بعرف بجيل الثمانينيات في حركة التحديث الشعري في مصر والعالم العربي، من مواليد محافظة سوهاج 22 سبتمبر 1962م، عضو اتحاد كتاب مصر، عضو لجنة تحرير معجم البابطين لشعراء العربية في القرنين التاسع عشر والعشرين، عضو أمانة مؤتمر أدباء مصر عن محافظة حلوان 2010/2011، عمل مديرًا لتحرير سلسلة «مدونات عصرية» بالهيئة المصرية العامة للكتاب، عمل محاضرًا للدراسات العربية في معهد القراءات وإعداد الدعاة بحلوان.

وكان قد صدر  له قبل، الولاء والولاء المجاور بين التصوف والشعر  ، الخطا والأثر في تجربة أبي سنة ،  حركة الفعل الشعري في المشهد المصري ، بلاغة العرفان في الأدب الصوفي ، وله تحت الطبع كتاب : محايثات القناع في الشعر ، وفي مجال الشعر صدر له دواوين : حال من الورد ، لا وقت يبقى ، موسيقا القرب ، رطب الصيف ، حواف الممشى ، وله تحت الطبع  دواوين : سارق الوجد ، قطيفة الوقت ، كلام أقل مقام أعلى .

 

ومن أجواء الديوان:

لا شك أن حديثك

هذه المرة

جاء محايثا

تمامًا

والحق أنك قلت الذي

هو لك

وقلت الذي ينبغي

أن يكون عليك!

 

تاب الدكتور أحمد بهي الدين العساسي ديوان سارق الوجد للشاعر والناقد عبد الحكم العلامي 23 قصيدة متنوعة

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