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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد دهس مجندة.. بيان عاجل من الجيش الإسرائيلي

بيان عاجل من الجيش
بيان عاجل من الجيش الإسرائيلي

دعا الجيش الإسرائيلي من وصفهم بالجمهور المسؤول في إسرائيل إلى الامتناع عن نشر مقطع فيديو يوثق عملية دهس استهدفت إحدى مجنداته قرب مدينة القدس في وقت سابق اليوم الثلاثاء.

وقال الجيش في بيان مقتضب نشره على حسابه الرسمي في موقع "تويتر" إنه يطلب من "الجمهور المسؤول في إسرائيل الامتناع عن نشر فيديو الدهس في (مستوطنة) كوخاف يعقوب"، شمالي القدس.

وأصيبت مجندة إسرائيلية بجروح وصفت بالخطيرة، في عملية دهس نفذها فلسطيني، قتلته قوات الأمن الإسرائيلية بعد مطاردة قصيرة.

ومنفذ العملية هو راني مأمون فايز أبو علي (45 عاما)، من سكان بلدة بيتونيا قضاء رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة (4.5 كم غرب مدينة القدس) وهو أب لخمسة أطفال.

وتشهد الضفة الغربية خلال الأشهر الأخيرة توترا متصاعدا بين قوات الأمن الإسرائيلية التي تنفذ عملية عسكرية واسعة اعتقلت خلالها نحو 2500 فلسطيني وقتلت عددا آخر، والفلسطينيين الذي يحاولون الرد.

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