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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سلطنة عمان وبريطانيا تبحثان الموضوعات العسكرية ذات الاهتمام المشترك

سلطنة عمان - علم
سلطنة عمان - علم

بحث قائد الجيش السلطاني العُماني اللواء الركن مطر بن سالم البلوشي مع الفريق أول السير باتريك ساندرز رئيس الأركان العامة للجيش البريطاني والوفد العسكري المرافق له، الذي يزور سلطنة عُمان حاليا، وجهات النظر في عدد من المواضيع العسكرية ذات الاهتمام المشترك.

وذكرت وكالة الأنباء العمانية أن رئيس أركان قوات السلطان المسلحة الفريق الركن بحري عبدالله بن خميس الرئيسي، ووزير المكتب السلطان العماني الفريق أول سلطان بن محمد النعماني استقبلا كلا على حدة، رئيس الأركان العامة للجيش البريطاني الفريق أول السير باتريك ساندرز والوفد العسكري المرافق، حيث تم استعراض مجالات التعاون العسكري القائم بين البلدين الصديقين، وتبادل وجهات النظر حول عددٍ من المواضيع ذات الاهتمام المشترك.
 

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