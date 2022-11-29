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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الجنود يشتكون.. أزمة خطيرة تعصف بـ الجيش الألماني

الجيش الألماني
الجيش الألماني

قال رئيس الاتحاد العسكري الألماني، أندريه فوستنر، إن الجيش الألماني يفتقر تقريبا إلى كل ما يحتاجه الجيش الحديث، وأن الـ 100 مليار يورو ليست كافية.

 

ووفقا لوسائل إعلام ألمانية، قال فوستنر: "نحن نواجه تحديا كبيرا، لم تكن الفجوة بين الطلب والواقع كبيرة كما هي اليوم".

 

وأوضح أن هذا الوضع يرجع في المقام الأول إلى الأزمة في أوكرانيا، وحقيقة أن الحكومة في السنوات الأخيرة لم تستجب بسرعة كبيرة لطلبات الجيش الألماني.

 

وأضاف أن "السياسة لم تكن مهتمة بتنفيذ الطلبات، وبالتالي فإن الوضع أصبح صعبا للغاية".

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وأكد أنه على الرغم من أنه يتم الآن حل بعض المشكلات المحددة المتعلقة بتزويد الجيش بالعتاد، كالزي الرسمي وأجهزة الرؤية الليلية وأجهزة الاتصال اللاسلكي، ولكن مقارنة بالاحتياجات العامة، فإن هذا "قليل جدا"، والتجديد بطيء للغاية.

 

وقال: "أينما نظرت، لدينا نقص في كل الوحدات".

 

وفي وقت سابق، أفيد أن الجيش الألماني، على خلفية الإمدادات العسكرية لأوكرانيا، والمشاكل المتعلقة بتوزيع الميزانية، ليس لديه ذخيرة كافية.

روسيا المانيا الجيش الألماني أوكرانيا

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