هولندا ترافق السنغال لثمن نهائي المونديال بالانتصار على قطر

تأهل منتخب هولندا لثمن نهائي بطولة كأس العالم 2022، بفوزه على المضيف قطر بهدفين نظيفين في إطار مباريات الجولة الثالثة من مباريات دور المجموعات.

وجاء هدف هولندا الأول في الدقيقة 26 بعد توغل من كودي جاكبو داخل منطقة الجزاء ليسدد الكرة بقوة وتهز الشباك.

أضاف فرينكي دي يونج الهدف الثاني للفريق في الدقيقة 49 من المباراة التي أقيمت على ملعب استاد البيت وشهدت حضور 66 ألف و784 مشجعا.

وصعد المنتخب الهولندي من صدارة المجموعة برصيد سبع نقاط وتلاه المنتخب السنغالي برصيد ست نقاط حيث حسم تأهله اليوم بانتصار مثير على نظيره الإكوادوري 2 / 1 .

وودع المنتخب القطري كأس العالم، في ظل تواجده في المركز الرابع بجدول ترتيب المجموعة بلا رصيد من النقاط، لتنتهي حظوظه تماما في المنافسة على حجز إحدى بطاقتي التأهل عن تلك المجموعة إلى دور الـ16 في المسابقة التي يشارك فيها للمرة الأولى في تاريخه.

ولم يقدم العنابي المستوى المأمول منه في الجولتين الأولى والثانية بالمجموعة، حيث بدأ مشواره في البطولة بالهزيمة (0-2) أمام الإكوادور، قبل أن يخسر مجددا (1-3) أمام منتخب السنغال في الجولة الثانية، يوم الجمعة الماضي

