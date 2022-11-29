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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تامر أمين: تأهل منتخب السنغال لدور الـ16 بكأس العالم إنجاز كبير.. فيديو

منتخب السنغال
منتخب السنغال

أكد الإعلامي تامر أمين، كأس العالم بقطر 2022، مضغوط بشكل كبير، خاصة أنه لأول مرة يتم إقامته بفصل الشتاء، مشيرا إلى أن منتخب السنغال حقق إنجازا وتأهل لدور الـ 16 مع هولندا.

وقال تامر أمين، خلال تقديمه برنامج “أخر النهار”، إن منتخب قطر تذيل مجموعته دون أي نقاط، مؤكدا أن منتخب قطر، خذل العرب، معلقا: “هي تاخد بطولة العالم في التنظيم ولكن دون منتخب قوي”.

 

وتابع مقدم برنامج “أخر النهار”، أن إنجاز المنتخب السنغالي بالتأهل لدور الـ 16 كبير، خاصة دون وجود نجم المنتخب السنغالي ساديو ماني، والذي أصيب قبل انطلاق البطولة.

 

بلقاء التصفيات

وأشار تامر أمين إلى أن مشاعر البعض متناقضة، خاصة بعد تأهل منتخب أفريقي، لأننا ننتمي إلى القارة الأفريقية، والبعض الآخر لم يتمنى تأهل المنتخب السنغالي، خاصة بعد أحداث لقاء المنتخب السنغالي مع منتخب مصر بلقاء التصفيات.

 

الإعلامي تامر أمين القارة الافريقية منتخب مصر مصر تامر امين

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