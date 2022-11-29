سفير بيلاروسيا يزور معهد القلب القومي

استقبلت الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية اليوم سفير دولة بيلاروسيا بالقاهرة ، حيث استهل جولته بزيارة للمعهد القومي للقلب التابع للهيئة، ورافقه د.أسماء صدقي ، ود.أحمد يونس من الإدارة العامة للعلاقات الصحية الخارجية بوزارة الصحة.

وأكد أ. د. محمد فوزى السودة رئيس الهيئة أن الزيارة جاءت لبحث سبل التعاون المشترك بين الهيئة والهيئات البحثية والطبية بدولة بيلاروسيا، حيث إن الهيئة تعتبر الذراع التدريبي والبحثى لوزارة الصحة المصرية ، لما تمتلكه من كفاءات وكوادر علمية وطبية فى مختلف التخصصات، حيث إننا نفخر دوما بأن الهيئة تضم ٩٨ % من حملة الماجستير والدكتوراه داخل وزارة الصحة ، ما يجعلها محل ثقة للجهات الدولية ويتيح لنا المشاركة فى مختلف البروتوكولات البحثية لتبادل الخبرات العلمية مع مختلف الجهات والجنسيات ، ونقل هذه الخبرات إلى شباب الأطباء داخل الهيئة، لضمان استمرارية العطاء والتميز فى تقديم الخدمات الطبية داخل جميع وحدات الهيئة بمختلف محافظات مصر.

وأفاد أ. د. وائل الدرندلى نائب رئيس الهيئة للشئون الفنية بأن الهيئة بما تمتلكه من مستشفيات ومعاهد متخصصة ومنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية جعلها دوما قبلة الجهات الدولية للمشاركة فى مختلف المجالات البحثية والصحية ، نظرا لكفاءة الأطقم الطبية العاملة بها ، والالتزام الصارم بتطبيق أعلى معايير الجودة والسلامة والصحة المهنية داخل وحداتها ، ومتابعة تنفيذ ذلك باستمرار وبصفة دورية ، وكذا الاهتمام بالتدريب والتعليم الطبى المستمر لكافة أعضاء الفرق الطبية والفنية.

وصرح أ. د. محمد عبد الهادى عميد المعهد القومي للقلب بأن المعهد منفتح دوما على العالم من خلال بروتوكولات التعاون التى توقعها الهيئة من خلال وزارة الصحة والسكان ، حيث استقبل المعهد فى الفترة القريبة الماضية فرق طبية وخبراء عالميين من جامعة ليوبليانا بسلوفينيا ومعهد سان دوناتو بإيطاليا ، وذلك للتدريب ونقل الخبرات العلمية للتدريب على تطبيق أحدث الأساليب العالمية فى الجراحات المختلفة.