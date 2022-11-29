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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

انطلاق منتدى وورشة عمل الإيسيسكو لاستكشاف مستقبل "الميتافيرس" وتحدياته

صدى البلد

انطلقت اليوم /الثلاثاء/ أعمال منتدى وورشة عمل "الميتافيرس: التوقعات والتحديات العالمية"، التي تعقدها منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافية (إيسيسكو)، بمشاركة مسؤولين في المنظمات الدولية والمؤسسات والشركات العالمية وخبراء وباحثين مختصين في المجال، لتبادل المعارف والخبرات، ومناقشة التحديات التي تفرضها هذه التقنيات الحديثة وكيفية التعامل معها.

ويأتي تنظيم المنتدى تطبيقا للرؤية الجديدة والتوجهات الاستراتيجية لمنظمة (الإيسيسكو)، التي تتبنى تشجيع دول العالم الإسلامي على الاستثمار في التكنولوجيا الحديثة، والاستفادة من إمكاناتها في تحقيق التنمية المستدامة.

وأكد الدكتور سالم بن محمد المالك، المدير العام للإيسيسكو، أن العالم يدخل اليوم نطاقا جديدا تطبعه ملامح الميتافيرس، ويتميز بإمكانات لم تضح بعد، مشيرا إلى أن هذا الفضاء يتيح تجاوز الحدود والعمل والتعلم في فضاء افتراضي لا منتهي.

وأضاف المالك أن تنظيم منتدى وورشة عمل الإيسيسكو حول الميتافيرس، يهدف إلى توفير فضاء للنقاش وتبادل الخبرات، واستكشاف تقنيات الميتافيرس لتوظيفها في الدول الأعضاء بالمنظمة، مشيرا إلى جهود الإيسيسكو ومبادراتها الرامية إلى بناء شراكات عالمية لتحقيق أفضل استفادة من تطبيقات الميتافيرس.

وناقشت الجلسة الأولى للمنتدى تقنيات الميتافيرس وأخلاقيات توظيفه، من خلال استعراض تجارب قدمها نخبة من المسؤولين والخبراء في كل من معهد مايلو الأمريكي لعلوم الفضاء، والمنتدى العالمي للمستثمرين، إلى جانب شركات ومؤسسات عالمية متخصصة، فيما تطرقت الجلسة الثانية إلى تقنيات واتجاهات الميتافيرس، وتناولت الجلسة الثالثة قضايا الأمن والخصوصية الأخلاقية في تطبيقات الميتافيرس.

منتدى وورشة عمل الميتافيرس إيسيسكو مايلو الأمريكي لعلوم الفضاء

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