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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مشاهدة مباراة إنجلترا وويلز مباشر الآن 0 - 0 في كأس العالم

انجلترا وويلز
انجلترا وويلز

يلتقى بعد قليل منتخب انجلترا مع ويلز فى إطار منافسات الجولة الثالثة لمنافسات المجموعة الثانية لبطولة كأس العالم المقامة حاليا فى قطر .

يدخل منتخب انجلترا المباراة وهو فى قمة المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط جمعها من الفوز الكبير فى الجولة الأولى على ايران ثم التعادل فى الجولة الثانية مع منتخب امريكا ويحتاج الى الفوز أو التعادل فى مباراة اليوم من اجل حسم بطاقة التأهل الى دور الـ 16 .

فى الوقت نفسه يدخل منتخب ويلز المباراة ورصيده نقطة واحدة بعد تعادله فى الجولة الأولى مع منتخب أمريكا ثم الخسارة فى الجولة الثانية أمام منتخب ايران ويحتاج الى الفوز فقط من أجل حسم تأهله الى الدور التالى مع الانتظار لنتيجة المباراة الاخرى بين ايران وامريكا التى تقام فى نفس التوقيت .

موعد مباراة إنجلترا وويلز  

تنطلق مباراة انجلترا وويلز فى التاسعة مساء بتوقيت القاهرة على استاد أحمد بن على المونديالى العاشرة بتوقيت السعودية .

ويسعى منتخبا انجلترا وويلز للفوز من اجل حسم بطاقة التاهل الى دور الـ 16 وهو ما يصعب من المباراة بينهما فى ظل امتلاكهما نجوما كبيرة قادرة على صناعة الفارق فى أى وقت من المباراة خاصة المنتخب الانجليزى الذى يمتلك لاعبين مميزين فى كافة خطوطه سواء الدفاع أو الوسط أو الهجوم بالاضافة الى الخبرات الكبيرة التى يتميزون بها .

القنوات الناقلة لمباراة إنجلترا وويلز 

تذاع مباراة انجلترا وويلز على مجموعة قنوات بى ان سبورت الحاصلة على نقل مباريات كأس العالم فى منطقة الشرق الأوسط .

وتنقل المباراة على قناة بى ان سبورت 1 ويعلق عليها حفيظ دراجى بالاضافة الى قناة الكأس القطرية 1 ويعلق عليها أحمد الطيب .

تشكيل إنجلترا أمام ويلز

حراسة المرمى: بيكفورد

خط الدفاع: ووكر - ماجواير - ستونز - شاو

خط الوسط: رايس - هندرسون - بيلينجهام

خط الهجوم: راشفورد - فودين - هارى كين

تشكيل ويلز أمام إنجلترا 

حراسة المرمى: وارد

خط الدفاع: ديفيس - رودون - ميفام - ويليامز

خط الوسط: أمبادو - ألن - رامزي

خط الهجوم: جيمس - جارث بيل -  مور

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