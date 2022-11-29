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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار العالم

وزيرة البيئة التونسية تؤكد أهمية ترسيخ الوعي المناخي لدى الأجيال الجديدة

صدى البلد

أكدت وزيرة البيئة التونسية ليلى الشيخاوي المهداوي، أهمية دور النوادي البيئية في ترسيخ الوعي البيئي لدى الأجيال الجديدة وتوعيتهم بالأخطار المحدقة بالبيئة على المستويين الوطني والدولي، بالإضافة إلى نشر ثقافة التنمية المستدامة لدى الأطفال بالمؤسسات التربوية والتعليمية.

جاء ذلك خلال متابعة وزيرة البيئة التونسية، اليوم /الثلاثاء/، المرحلة الثالثة من مشروع "البيئة من أجل متوسط مستدام"، والمتعلقة بتشخيص واقع التربية البيئية بتونس ومنطقة صقلية بإيطاليا.

وقامت الوزيرة بزيارة عمل ميدانية مع شركاء المشروع التونسيين والإيطاليين وممثلين عن وزارة البيئة والوكالة الوطنية لحماية المحيط، لمنطقة غار الملح (بنزرت)، للتعرف على النظام الزراعي" القطعاية" المصنف ضمن التراث العالمي، حيث يعتمد على حركتي المد والجزر للري.

وقامت الوزيرة والوفد المرافق لها بجولة بدار الثقافة بغار الملح، حيث تم استعراض مختلف الأنشطة المتعلقة بمشروع البيئة من أجل متوسط مستدام، وزيارة المدرسة التربوية "الانطلاقة" بغار الملح للاطلاع على التجربة التونسية في مجال التربية البيئية والتعرف على نادي أحباء الطبيعة للثقافة البيئية هناك.

وكانت الوكالة الوطنية لحماية المحيط قد بدأت في تنفيذ مشروع "التربية البيئية من أجل متوسط مستدام Eden-Med" ابتداء من شهر أكتوبر 2021 بتمويل من الاتحاد الأوروبي ضمن برنامج التعاون عبر الحدود بين تونس وإيطاليا 2014-2020، بهدف التنسيق مع الشركاء التونسيين والإيطاليين في مجالات البيئة والتربية والبحث العلمي من أجل إدراج التربية البيئية ضمن المناهج الدراسية في إطار برنامج مشترك لوزارتي البيئة والتربية لضمان سياسة تربوية تستجيب للاعتبارات الإيكولوجية ولأهداف التنمية المستدامة 2030.
 

وزيرة البيئة التونسية بنزرت Eden-Med

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