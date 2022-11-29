نباتات زينة مضرة وسامة منتشرة في شوارع مصر.. فيديو

قالت إسراء السعيد عمار، صاحبة مبادرة الوعي البيئي بأهمية نباتات الشوارع، إن المبادرة بدأت منذ عام، بعد الانتهاء من رسالة الدكتوراه الخاصة بها، والتي تخص النباتات المنزرعة.



وأضافت إسراء السعيد، خلال حوارها ببرنامج ست الستات، المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك نباتات زينة منتشرة في الشوارع ولكن لها أضرار بالغة، ولذلك تعمل المبادرة على التوعية بتلك النباتات، مشددة على أن نخيل البلح من أهم النباتات المنتشرة في مصر.



واسترسلت: هناك بعض النباتات الضارة المنتشرة بكثرة هو نبات الدفلة، والذي يستخدم للزينة، ولكن أزهاره تحتوي على سموم، ممكن أن تؤثر على صحة الإنسان وخاصة الأطفال.