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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

اللي بيصلي الفجر زي اللي بيصلي الصبح؟.. سعد الدين الهلالي يوضح|فيديو

الصلاة
الصلاة

أكد الدكتور سعد الدين الهلالي، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، أنه يوجد تطور فقهي وأريحية بشأن الصلاة وعبادة الله، مستشهدًا بحديث الرسول الكريم عندما ذهبت امرأة تشتكي زوجها، قالت له يا رسول الله زوجي صفوان يضربني إذا صليت ويفطرني إذا صمت وينام عن صلاة الصبح حتى تطلع الشمس. 

وقال «الهلالي» في حواره مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج «الحكاية» المذاع على قناة «ام بي سي مصر»: «قولنا مرارًا طريقك الحياتي تسير فيه، والدين يتطبع عليك، مش إنت اللي بتطبع مسيرة الحياة ومسيرة الدنيا على الدين».

وتابع : «هو انت مش أحيانا بيفوتك الظهر وتصلي في وقت العصر.. وأحيانا يفوتك العصر وتصلي في وقت المغرب.. طيب في الأحيان ديه لك الرخصة فيها ولا ليس لك الرخصة فيها اللي إنت وجدت أسباب أخرت صلاة العصر»، مضيفاً:  «كل الصلوات لها فضلها حتى السنن ممكن أعمل لك كتاب برضه فيه فضل صلاة الوتر، يعني اللي يصلي الفجر زي إللي يصلي الصبح، طالما ليه رخصته إن الله يحب أن تعطى رخصه.  

وأكمل: «ليك رخصتك في فترة نومك ولّا لأ رفع القلم عن ثلاثة ولّا لأ؟ منهم النائم ولّا؟ النائم منهم، ولكن والأفضل ان تحافظ  على صلاة الفرض في وقتها».

حكم الصلاة للنساء بطلاء الأظافر

كشف الدكتور سعد الدين الهلالي، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، عن رأي الفقهاء في الوضوء بطلاء الأظافر وصلاة الفرض في الراحلة.

وقال «الهلالي» إن أحد الفقهاء أفتى بأنه يجوز الوضوء بطلاء الأظافر، لأنه من حق المرأة أن تتزين، موضحا أن جموع الفقهاء أكدوا أن صلاة الفريضة لا تصح في الراحلة ويجب أن تكون على الأرض.

واكمل : «دلوقتي لو احنا مسافرين في طائرة أو أتوبيس وأتى وقت الصلاة نصلي في مكاننا، والمجتمع حاليا رأى أنه لا حرج من الصلاة في الطريق أثناء السفر وهذا نوع من التطور والتجديد»، متابعا : «كنوع من التجديد والتطوير نجد الوصية الواجبة التي فكر فيها المصريون لحماية الأحفاد غير الوارثين».

 

 المثلية جريمة قديمة.. ويجب حماية الإنسان مما يضره

أكد الدكتور سعد الدين الهلالي، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، أن المثلية الجنسية جريمة قديمة منذ سنوات طويلة، موضحًا أن المثلية الجنسية متواجدة من قبل النبي محمد.

وأوضح «الهلالي» عندما نجد مشاكل دينية وحياتية، العقل والدين بيقولوا أهمية حماية حق الإنسان، مضيفا أنه يجب علاج القضايا الأساسية المرتبطة بحياة الإنسان وحماية الإنسان مما يضره.

وأِشار أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إلى أن حقوق الإنسان مقدمة على حقوق رب الإنسان، والفرد يمكن أن يتوب الي الله والله يقبل توبته.

 

الهلالى سعد الدين الهلالي أستاذ الفقه المقارن جامعة الأزهر صلاة الفقهاء الوضوء

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