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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مدير القاهرة السينمائي: وزارة الثقافة هي العمود الفقري وراء نجاح المهرجان..فيديو

مهرجان القاهرة السينمائي
مهرجان القاهرة السينمائي

أكد المخرج  أمير رمسيس، مدير مهرجان القاهرة السينمائي، أن حديث الفنان الكبير حسين فهمي معي، هو من جعلني أكون متواجد بمهرجان القاهرة السينمائي، مشيرا إلى أنه فخر لي للعمل مع الفنان حسين فهمي.

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وقال أمير رمسيس، خلال لقاء له لبرنامج “أخر النهار”، عبر فضائية “النهار”، أن وزارة الثقافة قامت بجهود كبيرة، في دعم مهرجان القاهرة السينمائي، مع العمل على وجوج تسهيلات تمت أكثر من أي عام.

 

وتابع مدير مهرجان القاهرة السينمائي، أن وزارة الثقافة هي العمود الفقري لمهرجان القاهرة السينمائي، ولكن أتمنى أن يكون دعم من وزارتي المالية والإتصالات، حتى يصبح المهرجان أكثر تفاعلا مع العالم الخارجي.

 

 نسخة أخرى متميزة.

وأشار أمير رمسيس إلى أن مهرجان القاهرة والذي من المقرر عقده خلال العام القادم، جار العمل عليه من الأن، حتى يكون هناك نسخة أخرى متميزة.

مهرجان القاهرة السينمائي امير رمسيس حسين فهمي وزارة الثقافة المركز الاعلامي

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