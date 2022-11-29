تعاون بين أمريكا وسلوفاكيا في تنويع مصادر الطاقة والأمن الإقليمي

ناقش وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكين ونظيره السلوفاكي يراستيسلاف كاير سبل التعاون في تنويع مصادر الطاقة والأمن الإقليمي.

جاء ذلك - حسبما أفاد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، اليوم الثلاثاء، خلال لقاء وزير الخارجية الأمريكي ونظيره السلوفاكي في العاصمة الرومانية بوخارست على هامش اجتماع وزراء خارجية دول حلف شمال الأطلسي "الناتو".

وأضاف برايس في بيان نُشر على موقع الخارجية الأمريكية أن بلينكين أعرب عن شكره لكاير نظرا لالتزامه بالحفاظ على دعم سلوفاكيا القوي لأوكرانيا وتعزيز القيم المشتركة بين البلدين في جميع أنحاء العالم.

ويجتمع وزراء خارجية حلف شمال الأطلسي (الناتو) على مدار اليوم وغدا في بوخارست لمناقشة عدد من القضايا، أبرزها الحرب في أوكرانيا وحماية البنية المدنية الحيوية.

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد أعلنت أمس الاثنين، أن زيارة بلينكن لرومانيا ستستغرق 3 أيام؛ لحضور اجتماع وزراء خارجية حلف "الناتو" بالإضافة إلى اجتماعه مع رئيس رومانيا كلاوس يوهانيس ونظيره الروماني بوجدان أوريسكو، في الذكرى الـ 25 للشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة ورومانيا.

