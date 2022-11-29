إعجابا بالصلاة والأذان.. الأجانب يراقبون المسلمين بالمساجد من خلف النوافذ.. شاهد

أبهرت قطر العالم بروعة تنظيمها وإبراز الصورة الحسنة للإسلام أمام الأجانب في كأس العالم 2022، مما نتج عنه انبهار الزائرين والمشجعين بالمساجد وروعة الأذان.

التقطت العديد من مقاطع الفيديو المتداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي مشاهد مدهشة للأجانب في كأس العالم يراقبون المصلين المسلمين من خلف النوافذ والأبواب في قطر.

في أحد المقاطع ظهر مجموعة من المشجعين الأجانب يقفون خلف باب زجاجي لمشاهدة المصلين أثناء أداء صلاتهم في خشوع تام ونظام.

الأجانب يراقبون المصلين

ووثق مقطع فيديو ثان مجموعة من مشجعي كأس العالم يتسللون ويسترقون النظر من خلف نوافذ المسجد لمراقبة المصلين.

الاستمتاع بالأذان

وفي مقطع آخر، دخل الأجانب إلى المسجد مندهشين بصوت الأذان وروعته، وبدأوا في تصوير المؤذن بهواتفهم المحمولة موثقين ذلك الصوت الملائكي ومتسائلين عن ماهيته.