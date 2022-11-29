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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حماية المستهلك: تراجع ملحوظ في التخفيضات الوهمية بالجمعة البيضاء

رئيس جهاز حماية المستهلك
رئيس جهاز حماية المستهلك

أكد أيمن حسام رئيس جهاز حماية المستهلك، أن كل التخفيضات في مصر كانت تخضع لقانون ، وقيمة غرامة الأوكازيون الوهمي كانت 50 جنيه في فترة من الفترات .

 

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وقال أيمن حسام في حواره في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي"، :"  العام الماضي طلبنا من وزير التموين عمل الطاقات الرقابية بوزارة التموين بقانون حماية المستهلك في ملف غرامات التخفيضات الوهمية، لان قيمة الغرامات تصل في  قانون حماية المستهلك لـ 2 مليون جنيه".

 واكمل ايمن حسام :"   هناك انخفاض ملحوظ في معدل التخفيضات الوهمية خلال فترة تخفيضات الجمعة البيضاء الماضية".

 ولفت أيمن حسام :"  المحال التجارية أصبحت على علم بحجم الغرامة الكبيرة حال الإعلان عن تخفيضات وهمية "، مضيفا:" 25 مخالف فقط في فترة تخفيضات الجمعة البيضاء فقط ".

حماية المستهلك غرامات تخفيضات وهمية تخفيضات اخبار التوك شو

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