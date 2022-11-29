حماية المستهلك: تراجع ملحوظ في التخفيضات الوهمية بالجمعة البيضاء

أكد أيمن حسام رئيس جهاز حماية المستهلك، أن كل التخفيضات في مصر كانت تخضع لقانون ، وقيمة غرامة الأوكازيون الوهمي كانت 50 جنيه في فترة من الفترات .

وقال أيمن حسام في حواره في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي"، :" العام الماضي طلبنا من وزير التموين عمل الطاقات الرقابية بوزارة التموين بقانون حماية المستهلك في ملف غرامات التخفيضات الوهمية، لان قيمة الغرامات تصل في قانون حماية المستهلك لـ 2 مليون جنيه".

واكمل ايمن حسام :" هناك انخفاض ملحوظ في معدل التخفيضات الوهمية خلال فترة تخفيضات الجمعة البيضاء الماضية".

ولفت أيمن حسام :" المحال التجارية أصبحت على علم بحجم الغرامة الكبيرة حال الإعلان عن تخفيضات وهمية "، مضيفا:" 25 مخالف فقط في فترة تخفيضات الجمعة البيضاء فقط ".