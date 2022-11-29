200 جنيه للحقنة..لجنة التصنيع الدوائي بنقابة الصيادلة تفتح النار على المستشفيات الخاصة|فيديو

الدكتور محفوظ رمزي رئيس لجنة التصنيع الدوائي بنقابة صيادلة القاهرة ، إن هناك 80 ألف صيدلية في مصر تعطي 3 مليون حقنة يوميا مجانا ، متابعا : " الصيادلة بيقوموا بدور مجاني بحت بدون مقابل " .

وتابع الدكتور محفوظ رمزي ، خلال مكالمة هاتفية لـ برنامج " يحدث في مصر " ، والمذاع على فضائية " إم بي سي مصر " ، أن المستشفيات الخاصة تبتذ المرضى ، وتحصل على مبلغ يصل لـ 200 جنيه لإعطاء الحقن للمريض ، متابعا : " الرقم ده مقابل أنهم بيلبسوا جوانتي وبيرشوا كحول وبحضرلك حد " .

وأردف : " مفيش حاجة اسمها تحليل اختبار حساسية لأي مضاد حيوي في مصر .. وكل ده كلام فاضي .. والاختبار اللي بيتعمل غير طبي .

اختبارات الحساسية

وأكمل : اختبارات الحساسية اللي بتتعمل كلام فاضي .. ومادة اختبار الحساسية مش موجودة في مصر .. ودي جرعة بيتحدوتا بيها جسم المريض .. وهل هيتحسس منها ولالا .

وتابع : الصيادلة بيوفروا على الدولة والمواطن المصري من 150 لـ 300 جنيها يوميا بيدفعهم المريض المصري لو راح أي مستشفى ، متابعا : "بنوفر ما يقرب من مليار جنيه للدولة شهريا والصيدلي لو مقامش بدوره المصريين هيدفعوا من جيبهم مليار جنيه شهريا " ,