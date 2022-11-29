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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

200 جنيه للحقنة..لجنة التصنيع الدوائي بنقابة الصيادلة تفتح النار على المستشفيات الخاصة|فيديو

الدكتور محفوظ رمزي
الدكتور محفوظ رمزي

 الدكتور  محفوظ رمزي  رئيس لجنة التصنيع الدوائي بنقابة صيادلة القاهرة ، إن هناك 80 ألف صيدلية في مصر تعطي 3 مليون حقنة يوميا مجانا ، متابعا :  "  الصيادلة بيقوموا بدور مجاني بحت بدون مقابل " .

وتابع  الدكتور محفوظ رمزي ، خلال مكالمة هاتفية لـ برنامج " يحدث في مصر " ، والمذاع على فضائية " إم بي سي مصر " ، أن المستشفيات الخاصة تبتذ المرضى ، وتحصل على مبلغ يصل لـ 200 جنيه لإعطاء الحقن للمريض ، متابعا : " الرقم ده مقابل أنهم بيلبسوا جوانتي وبيرشوا كحول وبحضرلك حد " .

وأردف : " مفيش حاجة اسمها تحليل اختبار حساسية لأي مضاد حيوي في مصر .. وكل ده كلام فاضي .. والاختبار اللي بيتعمل غير طبي .

اختبارات الحساسية 

وأكمل : اختبارات الحساسية اللي بتتعمل كلام فاضي .. ومادة اختبار الحساسية مش موجودة في مصر .. ودي جرعة بيتحدوتا بيها جسم المريض .. وهل هيتحسس منها ولالا .

وتابع : الصيادلة بيوفروا على الدولة والمواطن المصري من 150 لـ 300 جنيها يوميا بيدفعهم المريض المصري لو راح أي مستشفى ، متابعا :  "بنوفر ما يقرب من مليار جنيه للدولة شهريا والصيدلي لو مقامش بدوره المصريين هيدفعوا من جيبهم مليار جنيه شهريا  " , 

 

لجنة التصنيع الدوائي برنامج يحدث في مصر الدكتور محفوظ رمزى توك شو نقابة الصيادلة

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