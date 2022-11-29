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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

إيمان شاهين: صفحات على السوشيال ميديا تنشر أفكارا لهدم عاداتنا وأخلاقنا الإسلامية

الدكتورة إيمان شاهين
الدكتورة إيمان شاهين

أكدت الدكتورة إيمان شاهين، الأستاذة بجامعة المنوفية، ومؤسس مبادرة (لا لإدمان السوشيال ميديا)، أهمية وسائل التواصل الاجتماعى فى حياتنا اليومية فى التواصل بين الأفراد ونقل وتبادل المعلومات والأخبار والتعاملات اليومية من خلال الخدمات والصفحات الخاصة بكل مؤسسة.

 

وأضافت ”شاهين” خلال الندوة التى عقدها المركز الإعلامى بشبين الكوم تحت عنوان (وسائل التواصل الاجتماعى والألعاب الإلكترونية وتأثيرها على الشباب) وذلك بمقر مدرسة الثانوية القديمة بنات بشبين الكوم، أنه للأسف يقع بعض الشباب فريسة للإدمان فى استخدام هذه المنصات ساعات كثيرة فى اليوم تصل إلى عشر ساعات مما يؤثر سلبا على الصحة النفسية والجسدية للشخص ويضعف من قدرته على التواصل الاجتماعى الحقيقى والعزلة عن المجتمع.

حذرت الدكتورة إيمان شاهين من أن بعض الصفحات والمواقع ذات الأجندات الخارجية الهدامة، تتعمد تقديم أفكار ومعلومات خاطئة للشباب للتأثير عليهم وغسل عقولهم لنشر العنف والإرهاب، مشيرة إلى أنه من اللازم توعية الشباب عن خطورة وسائل التواصل الاجتماعى وكيفية اختيار الصفحات والمواقع التى تقدم المحتوى الصحيح والذى يرسخ القيم والأخلاقيات التى تناسب مجتمعنا وديننا.

 

أوضحت مؤسس مبادرة (لا لإدمان السوشيال ميديا)، أن الإفراط فى استخدام الألعاب الإلكترونية يؤدى إلى ضياع الوقت والجهد ووقوع حوادث العنف والانتحار، وأنه يجب تحديد جدول يومى للأنشطة المختلفة من دراسة وترفيه ورياضة وغيرها، والبحث عن بدائل أخرى للاستفادة من الوقت كممارسة الهوايات والقراءة.

وأشارت إلى أهمية دور الأسرة والمدرسة فى رقابة الأبناء، وتقويم سلوكياتهم السلبية ومشاركة الوالدين فى تحمل المسؤلية داخل المنزل حول استخدام الطلبة وسائل التواصل لساعات طويلة.

من جانبه، أفاد محمود الفولى شاهين، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية، بأن الجمهورية الجديدة التى نحن بصدد بنائها سوف تبنى بسواعد شبابنا المثقف الواعى، وأنه يجب على كل فرد سواء كان طالبا أو معلما القيام بدوره كى نرتقى ببلدنا الحبيب مصر، مؤكدا اهتمام القيادة السياسية والدولة بكافة مؤسساتها ببناء وتثقيف الإنسان المصرى ورفع مستوى الوعى لديه خاصة جيل الشباب.

 

ونوه مدير المديرية، بأن تلك الندوة استهدفت رفع الوعي والإدراك بمخاطر السوشيال ميديا ومدى تأثيرها علي العادات الحياتية اليومية للأفراد، فضلا عن دورها في معرفة ما يدور حولهم والبعد الإيجابي لها في تغيير نمط حياتهم للأفضل في حالة استخدامها بشكل جيد وإيجابي، وليس إدمانها.

 

 وطالب بأنه يجب على جميع الطلاب خاصة الطالبات الحرص على تغيير سلوكهم إلى الأفضل، والاستفادة من موضوع الندوة أقصى استفادة ونقلها إلى زملائهم وإلى أفراد أسرهم ومعارفهم لكي يتعاون الجميع في تغيير العادات وطرق التفكير إلى الأفضل، وخاطب الحضور قائلا إن التعلم ليس لنفسك ولكن لنقله إلى الغير لتعم الفائدة، ولا بد أن نساعد في بناء أمتنا على أسس سليمة لا تعتمد على الشائعات أو الأخبار الزائفة غير الحقيقية، لافتا إلى أن السوشيال ميديا سلاح ذو حدين؛ منها المفيد المفيد والضار.

 

 


 

الدكتورة إيمان شاهين لا لإدمان السوشيال ميديا وسائل التواصل الإجتماعي

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