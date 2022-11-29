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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

سائق يدهس 4 شباب.. ووالدة أحد الضحايا: عاوزة حق ابني.. فيديو

والدة علاء
والدة علاء

"عاوزة حق ابني اللي مات غدر.. مفيش أي فلوس هتعوضني عن سندي اللي راح مني".. بتلك الكلمات بدأت والدة علاء حديثها عن الحادث الأليم الذي انهي حياة ابنها، بسبب حادث سيارة قامت بدهسه مع ثلاثة شباب من أصدقائه.

وقالت والدة علاء مصطفي، والذي بلغ من عمره 20 عامًا، في بث مباشر إلي عدسة "صدي البلد"، إنه يوم 12 من رمضان الماضي عقب انتهاء عمل ابنها ورجوعه للمنزل، قامت إحدي السيارات بدهس أربعة شباب ومن ضمنهم ابنها علاء.

وتابعت والدة علاء أن أصدقاء علاء نالوا مصرعهم عقب الاصطدام، وكان علاء ابنها في حالة حرجة وتوفي لحظة وصوله إلي المستشفى، وعقبت إنه عند سماعها بالحادث لم تصدق أن ابنها قد توفي ليقع عليها خبر الوفاة بصدمة كبيرة عليها وعلى والد علاء.

وأشارت والدة علاء، أن صاحب السيارة الذي قام بدهس ابنها قام بالفرار، ولم يتم العثور عليه حتي الآن، رغم الحكم علي الجاني والأمر بحبسه خمس سنوات.

وعقبت والدة علاء إن ابنها علاء كان سند العائلة ويعمل ليساند في مصاريف المنزل، ليساعد أسرته في الصرف علي اخواته البنات، وتسبب وفاة علاء بحزن كبير في العائلة، وخصوصًا علي والده الذي لا يتقبل وفاته حتي الآن وفي حالة حزن خيمت علي مشاعره وحياته.

وطالبت والدة علاء بالقصاص من الجاني، وناشدت المسئولين بسرعة العثور عليه، ومحاكمته محاكمة عاجلة، للحصول علي حق علاء وأصدقاءه الشباب.

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