الصحة: نعمل على إنشاء المستشفيات الخضراء للحفاظ على البيئة |فيديو

أكد الدكتور أنور إسماعيل، مساعد وزير الصحة للمشروعات القومية، أن وزارة الصحة تعمل في كافة محافظات الجمهورية، وذلك من خلال مشروعات صحية يتم تنفيذها في وقت واحد .

وقال أنور إسماعيل، خلال تصريحات لبرنامج “من مصر”، عبر فضائية “سي بي سي”، إننا نعمل منذ عام 2014 حتى الآن في 1000 مشروع صحي ما بين مستشفيات عامة وتخصصية، والتي تقدم كافة الخدمات للمواطنين.

وتابع مساعد وزير الصحة للمشروعات القومية، أن هناك خطة طموحة في العامين القادمين لعمل مشروعات جديدة، مؤكدًا أن هناك 5 آلاف وحدة صحية موزعة على أغلب القرى، من خلال مبادرة حياة كريمة.

للحفاظ على البيئة

وأشار أنور إسماعيل إلى أن هناك مستشفيات طوارئ تعمل على مدار 24 ساعة، وهو ما تم الاهتمام به خلال الفترة الحالية، إضافة إلى أننا نعمل على إنشاء المستشفيات الخضراء للحفاظ على البيئة.