عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الصحة: نعمل على إنشاء المستشفيات الخضراء للحفاظ على البيئة |فيديو

وزارة الصحة
وزارة الصحة

أكد الدكتور أنور إسماعيل، مساعد وزير الصحة للمشروعات القومية، أن وزارة الصحة تعمل في كافة محافظات الجمهورية، وذلك من خلال مشروعات صحية يتم تنفيذها في وقت واحد .

مصر تحقق الاكتفاء الذاتي من الأنسولين محلياً.. وزير الصحة: صناعة الأدوية أحد ركائز الأمن القومي

الصحة توجه رسالة عاجلة للأمهات لحماية التلاميذ من الفيروس المخلوي

وقال أنور إسماعيل، خلال تصريحات لبرنامج “من مصر”، عبر فضائية “سي بي سي”، إننا نعمل منذ عام 2014 حتى الآن في 1000 مشروع صحي ما بين مستشفيات عامة وتخصصية، والتي تقدم كافة الخدمات للمواطنين.

وتابع مساعد وزير الصحة للمشروعات القومية، أن هناك خطة طموحة في العامين القادمين لعمل مشروعات جديدة، مؤكدًا أن هناك 5 آلاف وحدة صحية موزعة على أغلب القرى، من خلال مبادرة حياة كريمة.

 

 للحفاظ على البيئة

وأشار أنور إسماعيل إلى أن هناك مستشفيات طوارئ تعمل على مدار 24 ساعة، وهو ما تم الاهتمام به خلال الفترة الحالية، إضافة إلى أننا نعمل على إنشاء المستشفيات الخضراء للحفاظ على البيئة.

 

وزارة الصحة المستشفيات الخضراء البيئة وزير الصحة مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هتموت في الحال.. الأرصاد توجه رسالة تحذير للمواطنين قبل دخول الشتاء

7 محافظات تشهد أمطارا غزيرة.. الأرصاد تحذر هؤلاء المواطنين

هل وقّع للأهلي رسميًا؟.. حقيقة انتقال نجم الزمالك للمارد الأحمر.. تفاصيل

وفاة محامي نيرة أشرف في حادث سير.. الحقيقة كاملة

عاود الصعود.. ارتفاع سعر الذهب في ختام تعاملات الثلاثاء 29-11-2022

بعد القانون الجديد.. بشرى سارة لأصحاب طلبات التصالح القديمة على مخالفات البناء

هل يتراجع سعر الذهب في مصر خلال الفترة القادمة؟ .. توقعات الخبراء

قناة مفتوحة لإذاعة مباراتي تونس مع فرنسا والسعودية أمام المكسيك بالمونديال

ترشيحاتنا

بمشاركة فلسطينية..مينا سوتشوي تحسم لقب ملكة جمال الأرض لعام 2022|صور

برلماني: قانون التصالح في مخالفات البناء عند إقراره يخدم 20 مليون مواطن|فيديو

هل يجوز للإنسان التبرع بأعضائه بعد وفاته؟.. البحوث الإسلامية يوضح

سوق المستعمل .. أرخص سيارة فيرنا فى السوق المصرى

اثنتان يكرههما ابن آدم وهما خير .. فضلهما وحكم كراهيتهما؟

الآن.. سيد الخواتم و لؤلؤة الشمس يزين سماء مصر ويشاهد بالعين المجردة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قناة مفتوحة لإذاعة مباراتي تونس مع فرنسا والسعودية أمام المكسيك بالمونديال

أفضل وأسرع الطرق لحرق السكر في الدم

إعجابا بالصلاة والأذان.. الأجانب يراقبون المسلمين بالمساجد من خلف النوافذ.. شاهد

طريقة عمل الطعمية فى الخلاط| أحلى من المحلات

فيديو

أب يتخلص من ابنه في سوهاج.. السبب صادم| شاهد

رعب يسيطر على الجزيرة.. ثوران أكبر بركان في العالم بـ هاواي

مونديال 2022.. تأهل السنغال يتصدر الترند وقطر تودع كأس العالم.. شاهد

خدعة أم حقيقة .. سيدة تشجع ابنها على الغش بطريقة غريبة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

زايد وأنجح وحدة عربية

نهى زكريا

العفيفة والخائنة

جمال أبو الدهب

مستقبل العلاقات المصرية الصينية

إبراهيم شعبان

لماذا عشقنا نجيب الريحاني؟

نيفين منصور

طلاق أم انتقام ؟

نهال علام

يافرح يا هجّار

المستشار أسـامة الصعيدي

لا يُعذر البرلمان الأوروبي بالجهل بالقانون

هند عصام

كليوباترا والضراير

اﻟﻤﺰﻳﺪ