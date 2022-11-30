لبلبة: تزوجت في عمر 17 سنة.. وأمي والعندليب اعترضا في البداية|فيديو

كشفت الفنانة “لبلبة” عن تفاصيل قصة حبها مع الفنان حسن يوسف قائلة: "لما بيبقى الواحد صغير في السن مش بيبقى متخيل إن الزواج ممكن ينتهي لأني تزوجت 17 سنة وأمي كانت معترضة حيث إن والدتها كانت تراها صغيرة، فقد كانت تبلغ من العمر 17 عامًا، وبالفعل حينما تقدّم لخطبتها رفضت والدتها الزواج في البداية واعترض العندليب عبد الحليم حافظ وقال لأمي: لسه صغيرة".

ولفتت خلال لقاء عبر برنامج "كلمة أخيرة" والذي تقدّمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON: إلى أن اثنين ممن من تقدّموا لها للزواج طلبا منها ترك الفن قائلة: بعد ما حصل انفصال إديت كل روحي للفن والسنين جريت ورا بعض، رغم أن في اتنين حبوني وكانوا عايزين يتجوزوني بس طلبوا مني أسيب الفن وقالولي إنتي شقيانة من وإنتي صغيرة ريحي نفسك.. لكن اكتشفت أنهم مش قصة "الفن" هما عاوزين لبلبة ليهم فقط بعيدًا عن الجمهور.. ورفضت بعدها الزواج.. وأنا حبيت مرتين".

وأضافت: "بعد وفاة والدتي حصلي "قفلة" وعملت حزن ليا وعايشة بيها وهي معايا وبحس إنها موجودة جانبي وبسمع نفسها ولا يوجد في بالي أي تفكير للزواج حتى شجرة عيد الميلاد ماعدتش بعملها من وقت وفاة والدتي لأنها كانت دايماً بتقعد قدامي وأنا بزوق الشجرة".