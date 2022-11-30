للوعي بمخاطر العنف ضد المرأة..الملكة رانيا تحضر حفل الأمم المتحدة في لندن

أقامت الملكة كاميلا، ملكة انجلترا، حفل استقبال في قصر باكنجهام بحضور سيدات وملكات من أنحاء العالم من بينهم الملكة رانيا ال عبدالله ملكة الأردن ، وولي العهد الأميرة ماري من الدنمارك.

وبحسب ما ذكرته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، أقامت كاميلا البالغة من العمر 75 عامًا ، الحدث في لندن لزيادة الوعي بالعنف ضد النساء والفتيات ، كجزء من 16 يومًا من نشاط الأمم المتحدة ضد العنف القائم على النوع الاجتماعي.





جلالة الملكة رانيا العبدالله

وحضر الحفل حوالي 300 شخص من بينهم ناجون وعائلاتهم ، بالإضافة إلى وجوه شهيرة من بينها مقدمة البرامج التلفزيونية لورين كيلي ونجمة التلفزيون زارا ماكديرموت والسيدة الأولى في أوكرانيا أولينا زيلينسكا.

وحضرت جلالة الملكة رانيا العبدالله امس الثلاثاء، في لندن، النشاط الذي استضافته جلالة الملكة كاميلا بهدف زيادة الوعي حول العنف ضد النساء والفتيات.

وحضر النشاط الذي أقيم في قصر باكنجهام عدد من الشخصيات الملكية من المملكة المتحدة وأوروبا، من بينهم ملكة بلجيكا الملكة ماتيلدا وسمو الأميرة ماري زوجة ولي عهد الدنمارك والسيدة الأولى لسيراليون فاطمة مادا بيو، وممثلون عن منظمات خيرية وعدد من أعضاء الحكومة البريطانية وعدد من الناجيات من العنف وعائلاتهن.

وألقت الملكة كاميلا التي عملت لسنوات من أجل زيادة الوعي حول العنف ضد النساء كلمة حول محاربة العنف ضد المرأة والفتيات، ودعت الجمعيات الخيرية وأصحاب العلاقة للعمل لدعم هذه القضية.

وسُمع سؤال الملكة رانيا وهي تسأل الملكة عن حالها اليوم ، بعد أن التقيا الاثنين على انفراد، وأوضح مساعد ملكي أنها كانت تعاني من 'نزلة برد موسمية'.