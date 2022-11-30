فرج عامر: واقعة الليزر في لقاء مصر والسنغال كفيلة لاحتساب المباراة لصالح الفراعنة|فيديو

قال فرج عامر، رئيس نادي سموحة، إن اللوم يقع على اتحاد الكرة بشأن ما شهدته مباراة مصر والسنغال في تصفيات كأس العالم، موضحًا: "مدفع ليزر توجّه للاعبين كافية لحساب المباراة لصالح مصر " .

وتابع "عامر"، خلال لقائه لـ برنامج "يحدث في مصر"، والمذاع على فضائية "إم بي سي مصر": "قذفوا محمد الشناوي بأشياء ممنوع تكون موجودة في الملعب لدرجة سألوا وائل جمعة في التلفزيونات الأجنبية قال إنه مدير إداري .. وإحنا أتغلبنا من السنغال بضربات جزاء.

وأردف: إحنا زي السنغال.. ومستوانا قريب جدًا منها.. والمباراة انتهت بالتعادل.