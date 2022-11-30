الخارجية السودانية: مشاركة البرهان في COP27 بمصر عكست اهتمام الخرطوم بالتغير المناخي

أكد وكيل وزارة خارجية السودان السفير دفع الله الحاج علي عثمان، أن مشاركة الفريق أول عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي في اجتماعات الدول الأعضاء في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP 27، الذي انعقد مؤخراً في شرم الشيخ، بجمهورية مصر العربية عكست اهتمام السودان بظاهرة التغير المناخي واستعداده لتنفيذ المبادرات الإقليمية والدولية الرامية إلى تعزيز الجهود المشتركة للتغلب على التحديات العالمية الحالية، وعلى رأسها التغير المناخي وانعدام الأمن الغذائي والنزوح.

وناشد وكيل وزارة الخارجية السودانية - في كلمته مساء أمس /الثلاثاء/ في جنيف - أمام أعمال اجتماع منظمة الهجرة الدولية الذي انعقد تحت عنوان "التقاطع بين التغير المناخي والأمن الغذائي والهجرة والنزوح"، المجتمع الدولي لتقديم الدعم اللازم لبناء القدرات بما في ذلك المساعدات اللوجستية والفنية للتصدي لظاهرة الهجرة غير المنظمة والتأثير السالب لتغير المناخ انطلاقاً من مبدأ المسؤولية المشتركة.

وأوضح وكيل وزارة الخارجية، أن السودان بوصفه دولة معبر للمهاجرين في المقام الأول وفي ذات الوقت دولة مقصد ومصدر، ظل نشطا وفاعلا في جميع المحافل الإقليمية والدولية التي تهدف لمعالجة مشاكل الهجرة غير المنظمة والآثار السالبة لتغير المناخ.

وأضاف وكيل وزارة الخارجية أن السودان بوصفه الرئيس الحالي لمنظمة الإيقاد يقود عددا من الجهود التي تهدف إلى تعزيز قدرة دول المنطقة على مواجهة التحديات الناجمة عن ظاهرة تغير المناخ وآثارها السالبة بما في ذلك نزوح وهجرة عدد كبير من شعوب وسكان دول المنطقة، مشيرا إلى أن هذا الموضوع سيكون حاضراً خلال مؤتمر وزراء خارجية دول إيقاد الذي ستستضيفه الخرطوم اليوم الأربعاء الموافق 30 نوفمبر الجاري.