أمير مرتضى يهنئ مصطفى محمد بعيد ميلاده

هنَّأ أمير مرتضى منصور، المشرف على الكرة بنادي الزمالك، مصطفى محمد لاعب منتخب مصر بعيد ميلاده ونشر صورة تجمعه عبر خاصية انستجرام.

وكتب أمير مرتضى: “ميلاد ميلاد سعيد”.

ويُذكر أن قال أمير مرتضى منصور، المشرف على الكرة بنادي الزمالك إن الأهلي تضرر من أزمة غرامة محمود عبد المنعم كهربا.

وقال أمير مرتضى منصور في تصريحات تليفزيونية: “الحكم صدر ضد كهربا والنادي البرتغالي بشكل مباشر، وضد الأهلي بشكل غير مباشر”.



وأوضح أمير مرتضى منصور، أن الأهلي أكثر المتضررين من العقوبة الحالية علي كهربا، لأنه لاعب ضمن صفوفه، والزمالك نجح في حسم القضية لصالحه، والعقوبة ستنتهي في يناير المقبل.