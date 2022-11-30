عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

فصل الكهرباء عن عدة مناطق بالغردقة اليوم

صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه

أعلن مركز عمليات محافظة البحر الأحمر، اليوم ، فصل التيار الكهربائي عن عدة مناطق في مدينة الغردقة، الأربعاء، لمدة 5 ساعات لإجراء عمليات الصيانة.

النيابة: لجنة متخصصة لمعاينة مخيم سفاري الغردقة بعد إصابة عامل بلدغة كوبرا

احتفالا بفوز المغرب.. فنادق الغردقة تصمم تورتة بعلم المملكة على شواطئ المنتجعات

«النجوم الفضية والسهام الحمراء» عرض جوي «مصري - بريطاني» بالبحر الأحمر

حالة طوارئ بالبحر الأحمر مع توقعات سقوط أمطار على حلايب وشلاتين ومرسى علم

استخراج 15 بطاقة رقم قومي لسيدات وفتيات في القصير

خلال 118 رحلة دولية.. البحر الأحمر تستقبل 18 ألف سائح على مدار اليوم

انقلاب سيارة نقل ثقيل بالكيلو 40 طريق القصير/مرسى علم دون إصابات أو وفيات

اليوم انطلاق أول منتدى لتوفير الوظائف بمشاركة الفنادق العاملة في الغردقة

وأشارت إدارة أزمات المحافظة، إلى أنه سيتم فصل التيار الكهربائي، عن شاليهات الفيروز، وتقسيم الأحياء، ومخبز سابليه، وذلك من الساعة ٩ صباحا حتى ٢ ظهرا، لعمل الصيانة الدورية للمحولات.

فصل الكهرباء متكرّر للصيانة

وكان أكد مصدر بقطاع شبكات كهرباء البحر الأحمر، أنه عادة ما يتم فصل التيار الكهربائى لعمل الصيانة الدورية لمحولات الكهرباء ونقل الأحمال، والتى تجرى بشكل دورى كإجراء احترازى لعدم فصل التيار الكهربائى بطريقة مفاجئة، أو عمل مناورة طوارئ، حيث تقوم فرق من الصيانة بأعمال الصيانة الدائمة للمحولات وإخطار مركز العمليات بشكل دورى، لإصدار بيانات بالمناطق التى سيجرى فصل التيار عنها.

الغردقة البحر الأحمر محافظة البحر الاحمر فصل التيار الكهربائي التيار الكهربائى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هبوط عنيف لـ الذهب بعد موجة ارتفاع تاريخية|ومفاجأة في عيار 21 الآن

7 محافظات تشهد أمطارا غزيرة.. الأرصاد تحذر هؤلاء المواطنين

سعر الذهب اليوم الأربعاء 30-11-20222

تعليق مثير من خالد الغندور على أنباء انتقال إمام عاشور للأهلي

نشرة المرأة| سيدة تشجع ابنها على الغش بطريقة غريبة.. وزوجة محمد زيدان تستعرض جمالها في أحدث ظهور لها

كولر يرفض رحيل نجم الأهلي عن الفريق

ردده عند الضيق الشديد ولاحظ الفرق.. دعاء سهل وبسيط مأثور عن النبي

بيراميدز يُفاجئ الأهلي بشأن بيع نجمه

ترشيحاتنا

تحويلات مرورية مهمة على الطريق الدائري.. تعرف عليها

السعودية تتحدى المكسيك في كأس العالم 2022

أعراض خفية تكشف إصابتك بالسكر.. وأطعمة تجنبها فورا

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة لها

3 أفعال في الصلاة تبطلها ولا يجبرها سجود السهو.. داعية يحذر منها

تويتر تخفي الحقيقة.. اختراق يكشف بيانات 5.4 مليون مستخدم وبيعها مجانا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تزيل السموم من الجسم.. 7 فوائد لعصير القرع الزجاجي

نشرة المرأة| سيدة تشجع ابنها على الغش بطريقة غريبة.. وزوجة محمد زيدان تستعرض جمالها في أحدث ظهور لها

نزلت 13 جنيها.. تعرف على الأسعار الجديدة للفراخ والبيض للمستهلك

علامات تحذيرية لنوبة قلبية غالبًا ما تمر دون أن يلاحظها أحد

فيديو

أب يتخلص من ابنه في سوهاج.. السبب صادم| شاهد

رعب يسيطر على الجزيرة.. ثوران أكبر بركان في العالم بـ هاواي

مونديال 2022.. تأهل السنغال يتصدر الترند وقطر تودع كأس العالم.. شاهد

خدعة أم حقيقة .. سيدة تشجع ابنها على الغش بطريقة غريبة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

زايد وأنجح وحدة عربية

نهى زكريا

العفيفة والخائنة

جمال أبو الدهب

مستقبل العلاقات المصرية الصينية

إبراهيم شعبان

لماذا عشقنا نجيب الريحاني؟

نيفين منصور

طلاق أم انتقام ؟

نهال علام

يافرح يا هجّار

المستشار أسـامة الصعيدي

لا يُعذر البرلمان الأوروبي بالجهل بالقانون

هند عصام

كليوباترا والضراير

اﻟﻤﺰﻳﺪ