فصل الكهرباء عن عدة مناطق بالغردقة اليوم

أعلن مركز عمليات محافظة البحر الأحمر، اليوم ، فصل التيار الكهربائي عن عدة مناطق في مدينة الغردقة، الأربعاء، لمدة 5 ساعات لإجراء عمليات الصيانة.

وأشارت إدارة أزمات المحافظة، إلى أنه سيتم فصل التيار الكهربائي، عن شاليهات الفيروز، وتقسيم الأحياء، ومخبز سابليه، وذلك من الساعة ٩ صباحا حتى ٢ ظهرا، لعمل الصيانة الدورية للمحولات.

فصل الكهرباء متكرّر للصيانة

وكان أكد مصدر بقطاع شبكات كهرباء البحر الأحمر، أنه عادة ما يتم فصل التيار الكهربائى لعمل الصيانة الدورية لمحولات الكهرباء ونقل الأحمال، والتى تجرى بشكل دورى كإجراء احترازى لعدم فصل التيار الكهربائى بطريقة مفاجئة، أو عمل مناورة طوارئ، حيث تقوم فرق من الصيانة بأعمال الصيانة الدائمة للمحولات وإخطار مركز العمليات بشكل دورى، لإصدار بيانات بالمناطق التى سيجرى فصل التيار عنها.