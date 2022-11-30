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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عادل هيبة يشيد بالأجواء المميزة في المونديال

صدى البلد

أشاد الإعلامي في قنوات الكاس الرياضية عادل هيبة بالأجواء المميزة في كأس العالم قطر 2022، مؤكداً أن مشجعي كرة القدم من أنحاء العالم يستمتعون بالمونديال، الذي يتميز بتقارب المسافات، ما ينعكس إيجاباً على تجربة الجمهور خلال البطولة، التي تتواصل منافساتها حتى 18 ديسمبر.

 

وأوضح إن الدوحة تشهد كرنفالاً حقيقاً وأجواءً مدهشة مع المشجعين من مختلف دول العالم، الذين يحتفلون في أبرز معالم المدينة، وينتقلون بسهولة من مكان إلى آخر، ومن بينهم المشجعين المصريين الذين يؤازرون المنتخبات العربية بقوة عوضا عن الغياب المحزن لمنتخب مصر عن البطولة.

 

وأضاف: "شاهدت الجماهير من جميع الجنسيات يحتفلون معاً وينشرون البهجة من حولهم، واختبرت وغيري من المشجعين أجواءً رائعة، مع تميّز هذه النسخة من البطولة بالطبيعة متقاربة المسافات، والتي تتيح للجميع البقاء دائماً في قلب الحدث، وعلى مسافة قريبة من الاستادات، ومواقع الفعاليات وأماكن الإقامة، ما يمنحك شعوراً بأن كأس العالم في كل مكان.".

وأشار  إلى أن البطولة تجمع المشجعين على اختلاف جنسياتهم،وهذا يرسي إرثاً قيّماً في بناء جسور التواصل بين الشعوب، والاحترام المتبادل للثقافات.

 

 كما توفر البطولة نافذة لإطلاع باقي دول العالم على المنطقة، التي ما زالت غير معروفة للكثيرين، وتتيح لهم التعرف عن قرب على هذا الجزء من العالم."

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