يمتلكون أهم المنشآت الرياضية بالعالم| تعاون مصري سعودي يوناني لـ تنظيم مونديال 2030

نجحت دولة قطر في تقديم نسخة مميزة من بطولة كأس العالم 2022، التي لفتت انتباه العالم أجمع وكانت عامل مخفز وكبير لسعى كلا من مصر والسعودية واليونان للتقدم بملف استضافة نهائيات كأس العالم 2030.

وتتمتع الدول الثلاث بإمكانيات كبيرة تدعم ملفها تؤهلها لاستضافة كأس العالم 2030، خاصة مصر التي بها العديد من المنشأت الرياضية، والمملكة العربية السعودية التي تنفذ مجموعة كبيرة من المنشأت الرياضية في إطار خطة التنمية، وكذلك اليونان.

استضافة أولمبياد كأس العالم 2036

وأعلن وزير الرياضة المصري الدكتور أشرف صبحي قبل يومين، سوف تسعى للتحرك في ملف استضافة كأس العالم في 2030 أو 2034.

وقال أشرف صبحي- خلال تصريحات إعلامية إن مصر سوف تستعد بالدراسة والتحليل للعمل على ملف استضافة أولمبياد 2036، مضيفا: "سوف نسعى للتحرك في ملف استضافة كأس العالم في 2030 أو 2034".

وتابع صبحي: "الأمر يتم وفق دراسة وخطوات جادة ونعمل بذكاء في هذا الملف من أجل إنجاح الأمر".

الدكتور أشرف صبحي

كما أعلن كشف وزير السياحة السعودي، أحمد الخطيب،الثلاثاء الماضي، أن المملكة العربية السعودية تدرس تقديم عرض مشترك لاستضافة كأس العالم 2030 بالتعاون مع مصر واليونان.

3 دول يخططوا لـ مونديال 2030

وحسب وكالة "بلومبرج" الأمريكية، قال الخطيب: "ندرس تقديم عرض مع اليونان ومصر لتنظيم مونديال 2030 ونتمنى أن يكون عرضًا ناجحًا، وبالتأكيد ستستثمر الدول الثلاث بكثافة في البنية التحتية وستكون جاهزة بالتأكيد، وأنا أعلم أنه بحلول ذلك الوقت سيكون لدى المملكة أحدث الملاعب ومناطق المشجعين".

يأتي ذلك في الوقت الذي كشف الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة السعودي، أن المملكة العربية السعودية لم تقدم أي عرض من أجل استضافة كأس العالم عام 2030، كاشفًا عن خطط المملكة المستقبلية.

وزير السياحة السعودي، أحمد الخطيب

وحول إمكانيات المقاومات الرياضية التي تمتلكها مصر والسعودية واليونان نستعرض بعض المعلومات عن المنشأت الرياضية التي يمتلكها كلا منهم.

وبسبب ثكثرة المنشأت الرياضية التي تمتلكها الدولة المصرية، فأتيح لها الفرصة استضافة العديد من البطولات الرياضية، وأعلن محمد صبيح، رئيس الاتحاد المصري للكيك بوكسينج، عن حصول مصر على حق استضافة بطولة العالم للسامبو في نسخة عام 2023 بعد منافسة شرسة من جانب الدول لاستضافة ذلك الحدث الدولي الهام الذي يقام لأول مرة على أرض مصر.

استضافة مصر أحداث وقارية بالرياضة

وتابع صبيح، أن بطولة العالم للسامبو تقام في القاهرة خلال الفترة من 10 إلى 12 نوفمبر من العام المقبل بمشاركة أكثر من 100 دولة وأكثر من 1500 لاعب ولاعبة على مستوى العالم الأمر الذي يأتي ضمن توجهات الدولة باستضافة المزيد من الأحداث والفعاليات الرياضية، نظرا لما تمتلكه مصر من منشآت رياضية متطورة قادرة على استضافة كافة البطولات العربية والقارية والدولية، وقدم صبيح الشكر إلى مسئولي الاتحاد الدولي للسامبو على ثقتهم الكبيرة في إسناد مصر استضافة بطولة العالم في نسخة عام 2023.

محمد صبيح، رئيس الاتحاد المصري للكيك بوكسينج

ونجحت مصر خلال الفترة الماضية في استضافة عدة أحداث عالمية وقارية كبيرة علي مستوي كل الألعاب الرياضية؛ ولعل أبرزها كأس العالم لكرة اليد وكأس العالم للخماسي الحديث وبطولة العالم للسلاح.

فضلا عن بطولة كأس الأمم الإفريقية وكأس العالم لكرة السلة للأندية والتصفيات المؤهله لبطولة العالم في لعبة البادل وبطولة العالم للرماية وهي بطولات علي سبيل المثال وليس الحصر.

يأتى ذلك في ظل اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي بالبنية التحتية والملاعب الرياضية مما جعل مصر في مقدمة الدولة التي تستضيف أحداث رياضية بمختلف الألعاب.

88 منشأة رياضية بالمملكة العربية السعودية

ومع تزايد الملاعب والاستادات والمدن الرياضية التي انشأها الرئيس عبدالفتاح السيسي تضاعفت أحلام المصريين وأصبح هناك ترقب لاستضافة حدث تاريخ مثل الأولمبياد أو كأس العالم.

وأصبحت مصر تمثل ثقة كبيرة لدى الاتحادات الدولية الكبرى في ظل امتلاكها بنية تحتية عملاقة تم بناءها خلال السنوات السبع الماضية ، وهو ما أدى إلى إسناد العديد من البطولات العالمية على الأراضي المصرية.

تزايد الملاعب والاستادات التي انشأها الرئيس عبدالفتاح السيسي

كما تمتلك المملكة العربية السعودية 88 منشاة في مختلف مناطق ومحافظات، 27 مقرا للأندية تحتوي على ملاعب وصالات ألعاب ومسابح وبيوت شباب، ومكاتب إدارية

- عدد 15 مدينة رياضية في مناطق مختلفة من المملكة .

- عدد 2 مدن ساحلية بجدة والدمام

- عدد 5 إستادات رياضية بالرياض ،جدة ، الدمام

- عدد 3 صالات رياضية بالرياض ،جدة ، الدمام

- عدد 3 مسابح اولمبية بالرياض ، جدة ، الدمام

- عدد 3 صالات رياضية بالمدينة المنورة ، القطيف ، صالة اتحاد الجودو بالرياض

- عدد 14 ساحة رياضية في مناطق مختلفة في المملكة

- عدد 1 منشاة رياضية بمعهد إعداد القادة بالرياض

- عدد 3 منشات رياضية لبيوت الشباب في الرياض ، جدة ، الدمام

- عدد 2 معسكر للشباب بالطائف ، حائل

- عدد 10 منشات إدارية لمكاتب الرئاسة العامة لرعاية الشباب واللجنة الاولمبية السعودية والاتحادات الرياضية ومستشفى الأمير فيصل بن فهد للطب الرياضي.

ومن ناحية أخرى، الرياضة هي جزء مهم من ثقافة اليونانيين منذ قدم التاريخ، حيث تعدّ اليونان القديمة منشأ العديد من الرياضات في التاريخ مثل ألعاب قوى و المصارعة و رفع الأثقال، كما تعدّ اليونان القديمة منشأ الألعاب الأولمبية، كما أول دورة ألعاب أولمبية حديثة أقيمت في مدينة أثينا عاصمة اليونان في سنة 1896 واستضافتها أيضاً في 2004، الرياضات الأكثر شعبية في اليونان هي كرة القدم و كرة السلة و كرة الماء، كما هناك رياضات شعبية أخرى في اليونان مثل ألعاب القوى و المصارعة و رفع الأثقال و السباحة و المبارزة و كرة الطائرة.

أما عن الألعاب الأولمبية في اليونان القديمة حوالي القرن العاشر قبل الميلاد، تضمنت الألعاب القديمة الجري والوثب الطويل ورمي الجلة ورمي الرمح والملاكمة والركض والفروسية، كما أكده محمد سمير الباحث في الآثار اليونانية والرومانية.