أخبار التكنولوجيا|تطبيق أندرويد خطير يسرق رقم هاتفك سرا.. ما مصير أرقام واتساب المسربة؟

نشر "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

سربت أكثر من 5.4 مليون سجل لمستخدمي موقع تويتر Twitter، في شهر يوليو الماضي، حيث قاما مجرمو الإنترنت ببيع ملف ضخم للبيانات المسروقة في منتدى للقرصنة على شبكة الإنترنت المظلمة، بما في ذلك أرقام الهواتف الشخصية وعناوين البريد الإلكتروني، وعلى ما يبدو أن المالك الجديدة للمنصة يحاول التكتم على الأمر.

حذر باحث أمني، من وجود تطبيق أندرويد خطير، يعمل سرا لإنشاء حسابات على مواقع، مثل: مايكروسوفت، وجوجل، وإنستاجرام، وتيليجرام، وفيسبوك، دون علم أصحابها.

انسى أي هاتف رائد.. ZTE تطلق موبايل أسطورى هيقلب السوق بإمكانياته

كشفت شركة ZTE، النقاب عن إصدار Space من هاتف Axon 40 Ultra، والذي يتميز بوجود ذاكرة وصول عشوائي رام ضخمة أكبر من السعات التقليدية المتعارف عليها حاليا، كما يأتي بتصميم متميز أنيق.

خلال معرض Cairo ICT.. هواوي تكنولوجيز تشارك في أربع جلسات نقاشية

شاركت شركة هواوي تكنولوجيز مصر، الرائدة في مجال توفير حلول تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، في أربع جلسات نقاشية في فعاليات اليةم الثاني والثالث لمعرض ومؤتمر Cairo ICT 2022 في نسخته السادسة والعشرين والذي يقام في الفترة من 27 الى 30 نوفمبر الجاري.

تمكن تطبيق واتساب WhatsApp، من أن يصبح أداة اتصال أساسية لملايين الأشخاص في العالم، بفضل الوظائف المختلفة التي توفرها المنصة، حيث يمكن للمستخدم الاتصال بجهات الاتصال الخاصة به بطريقة بسيطة وفعالة.

كشفت شركة "ZTE" الصينية لصناعة الهواتف الذكية النقاب رسميا عن أحدث أجهزتها الخاصة بالفئة المتوسطة، حيث أطلقت هاتف Voyage 40 Pro+ الموجه للشباب مع تصميم عصري يجمع بين البساطة والخامات المقبولة بالإضافة إلى سعر مناسب.

عرضت حسابات ما يقرب من 500 مليون مستخدم على تطبيق التراسل الأشهر واتساب WhatsApp، للبيع على الإنترنت المظلم، كما ذكر موقع Cybernews، خلال الأسبوع الجارى.

أرخص تابلت من سامسونج.. سعر ومواصفات (Galaxy Tab A7 10.4 (2022



تقدم شركة سامسونج، باستمرار مجموة رائعة من الأجهزة اللوحية زهيدة الثمن تنافس أحدث أجهزة آيباد من آبل، وصممت الشركة جهاز جلاكسي تاب الجديد بإمكانيات تناسب جميع المستخدمين، بما في ذلك الطلاب الذين يريدون جهازا محمولا لتدوين الملاحظات ومسح ملفات PDF، والأطفال من عشاق الألعاب، وحتى عشاق التكنولوجيا الذين يبحثون عن أجهزة اتصال قوية لمنازلهم الذكية.

بمواصفات ممتازة.. OPPO تطلق أحد أفضل هواتف 5G بـ 13700 جنيه

من بين أبرز الهواتف التي طرحتها شركة أوبو OPPO ، هذا العام كان هاتف Oppo Reno 9 Pro+، الذي حصل على مواصفات ممتازة وطرح بسعر منافس، ويعمل بشبكات الجيل الخامس 5G ونظام التشغيل أندرويد 13.