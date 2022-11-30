خبراء تعليم يكشفون عدة ملاحظات حول ورقة امتحانات الثانوية العامة 2023.. ويؤكدون: لا داعى للقلق.. وأولياء الأمور: يجب زيادة وقت الاختبار

خبراء التعليم:

هناك فرق بين امتحانات الثانوية العام الحالي والماضي

توزيع درجات أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2023 لا يتناسب مع المقرر

وأولياء الأمور:

نأمل في وقت أكثر من الوقت المحدد لزمن الامتحان

أعلن الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أمس الأول، الاثنين، أن امتحانات الثانوية العامة ستكون بنظام «الأوبن بوك»، وسيتم توزيع كتيب المفاهيم على الطلبة خلال الامتحان، فضلًا عن تسليمهم كراسة أسئلة و«بابل شيت» وكراسة أخرى للإجابة عن الأسئلة المقالية، معلنًا استمرار تعريب الأسلئة خلال الامتحانات هذا العام.

وقال إن الورقة الامتحانية للثانوية العامة تشتمل على أسئلة اختيار من متعدد MCQ، مع عودة الأسئلة المقالية القصيرة Short Essay بنسبة لا تتعدى 15% وفق طبيعة كل مادة دراسية، موضحًا أن عدد الأسئلة سيكون مثل العام الماضى، مع زيادة عدد الأسئلة المخصص لها درجة واحدة.

وفي هذا السياق، كشف الدكتور تامر شوقي، الخبير التربوي، أستاذ علم النفس والخبير التربوي بجامعة عين شمس، عدة ملاحظات حول ورقة امتحانات الثانوية العامة 2023، والتي أعلن عنها الوزير.

وأوضح أستاذ علم النفس والخبير التربوي بجامعة عين شمس، في تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، أنه يجب على الوزارة أخذ هذه الملاحظات فى الاعتبار تفاديا لحدوث أي مشكلات تنعكس على درجات الطلاب وعدم حصولهم على حقهم، وعلى رأسهم أسئلة اختيار من متعدد بدرجة واحدة، وأسئلة أخرى بدرجتين، ولا يوجد أي معيار علمي لتحديد ذلك.

وأعلن الخبير التربوي، أن توزيع درجات أسئلة الامتحان الاختيار من متعدد درجة وبعضها الآخر درجتان ليس له أي معيار علمي لتحديد ذلك، متسائلا: “كيف لطالب يخطئ في 12 سؤالا تخصم منه 12 درجة، وآخر يخطئ في 6 أسئلة وتخصم منه أيضا 12 درجة، مع العلم أنها نفس النوعية”.

وقال أستاذ علم النفس والخبير التربوي بجامعة عين شمس، إن ذلك قد يكون مقبولا عند اختلاف أنماط الأسئلة في الامتحان الواحد، بحيث يتم تخصيص درجات أكبر لأسئلة إنتاج الإجابة مثل المقالية، ودرجات أقل لأسئلة التعرف على الإجابة مثل الاختيار من متعدد.

وأوضح الدكتور تامر شوقي، أن تثبيت نسبة الأسئلة المقالية 15% في جميع المواد الدراسية و85% اختيار من متعدد، من المفترض أن تختلف من مادة إلى أخرى حسب طبيعة كل مادة، فتزيد في مواد اللغات والرياضيات والعلوم مثلا، ويمكن تثبيتها في مواد مثل الفلسفة وعلم الاجتماع.

وأضاف الخبير التربوي، أنه ليس من المنطقي إعطاء بعض أسئلة الاختيار من متعدد درجتين في التصحيح رغم أن الطالب قد يخمن الإجابة أو يغشها، وفي نفس الوقت يتم إعطاء الدرجتين على تصحيح السؤال المقالي الذي تقل فيه نسبة التخمين وفرصة الغش وينتج فيه الطالب الإجابة بنفسه.

وطالب شوقى بزيادة عدد أسئلة الاختيار من متعدد التي يتم تصحيحها بدرجتين (12 سؤالا في اللغة العربية مثلا) على عدد أسئلة المقال التي يتم تصحيحها بدرجتين أيضا (3 أسئلة فقط في اللغة العربية).

وأشار أستاذ علم النفس والخبير التربوي بجامعة عين شمس، إلى ضرورة أن يتناسب توزيع الدرجات مع أهمية وحجم موضوعات المقرر، وهذا لم يتم تطبيقه بدقة، فمثلا سؤال القصة في اللغات ستعطى له درجات قليلة يمكن تعويضها في سؤالين اختيار من متعدد، ما قد يدفع الطالب التضحية باستذكارها وتوفير الوقت لاستذكار باقي فروع المادة.

من جانبه، أكد الدكتور حسن شحاتة، الخبير التربوي وأستاذ المناهج بكلية التربية في جامعة عين شمس، أنه يتفق مع قرارات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن ورقة امتحانات الثانوية العامة 2023 وشكل وتوزيع الدرجات، لأنها تتميز بكل ما هو جديد، وهناك فرق بين امتحانات العام الحالي والماضي.

وقال أستاذ المناهج بكلية التربية في جامعة عين شمس، في تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، إن وزارة التربية والتعليم مستمرة في تطبيق خطة تطوير التعليم المصري، موضحا أن وزارة التربية والتعليم نجحت في امتصاص حالة القلق لدى الطلاب وأولياء الأمور تجاه شكل ورقة الامتحانات وكيفية توزيع الدرجات قبل الامتحانات بوقت مناسب للغاية حتى يتمكنوا من التدريب عليه.

وأشاد الخبير التربوي، بالامتحان بنظام الأوبن بوك، لأن الطالب تعود عليه في السنوات السابقة، وهناك كتيب مفاهيم وعدد الأسئلة مثل العام الماضى، موضحًا أن أسئلة الاختيار من متعدد من أفضل الأسئلة بالنسبة للطالب.

ولفت أستاذ المناهج بكلية التربية في جامعة عين شمس، إلى أن الأسئلة المقالية بالامتحانات تعبر عن رأي الطالب من خلال هذه الأسئلة، مشيرا إلى أنه يجب إتاحة فرصة للطالب أن يعبر عن رأيه في موضوعات التعبير، مثلاً سؤال “تحدث عن إنجازات الدولة المصرية في ملف العشوائيات أو حي الأسمرات” سوف يحتاج لكتابة ورقية، وكذلك هناك مسائل رياضية يحتاج فيها الطالب الورقة والقلم، وهناك براهين النظريات الهندسية.

وأضاف الدكتور حسن شحاتة، أن عصر التصحيح اليدوى انتهى، مؤكدًا أن تجربة الوزارة فى تصحيح امتحانات الثانوية العامة إلكترونيا حققت طفرة ونجاحا كبيرا خاصة بامتحانات الدور الثاني للثانوية العامة للعام الدراسي 2021,2022، حيث تم التصحيح من خلال الكنترولات المختلفة فى المحافظات بشكل إلكتروني وتمت بشفافية كاملة .

ونوه الخبير التربوي، إلى أن تصحيح الأسئلة المقالية في امتحانات الثانوية العامة سيكون بنظام rubrics، للوصول إلى درجة من الموضوعية والعدالة في تصحيح الأسئلة المقالية، مشيرًا إلى أن هذا النظام يعني قواعد التقدير.

واختتم أستاذ المناهج بكلية التربية في جامعة عين شمس، بأنه لا بد أن تستمر فكرة وجود بعض الأسئلة المقالية التي تحتاج إلى الكتابة التي تبين مدى فهم الطالب للمادة العلمية وطريقة تعبيره لفهم المادة العلمية بعيدًا عن التلقين والحفظ، والاعتماد على الفهم والتفكير لكي يظهر جيل قادر على مواكبة التكنولوجيا والتطور العالمي.

من جانب آخر، أكد الدكتور محمد فتح الله، الخبير التربوي، وأستاذ القياس والتقويم بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، أن هناك بعض النقاط الهامة أهمها، أن الوزارة أعلنت عنها فى وقت مبكر عن موعد الامتحانات، حتى يكون الطالب على علم كامل بشكل الامتحانات، وبالتالى يكون مستعدًا له على نحو ملائم ويقوم بالتركيز علي نقاط الضعف والعمل عليها.

وقال أستاذ القياس والتقويم بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، في تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، إن قرارات وزير التربية والتعليم تحمل العديد من الجوانب الإيجابية، فى مواصفات امتحانات الثانوية العامة هذا العام، تؤكد أن مسار تطوير التعليم لم يتغير، وأن الدولة عازمة على الاستمرار والمضى قدمًا فيه.

وأضاف الخبير التربوي، أن تصحيح الأسئلة المقالية سيكون وفق نظام Rubrics ذى الخطوات المحددة، التى تشبه إلى حد كبير الأسئلة الموضوعية، والإجابات فيه ستكون محددة وقصيرة ومقسمة إلى خطوات أو مهام، على أن تُقسم الدرجات على هذه الخطوات أو المهام، وهو أمر يتيح فرصة جيدة لقياس قدرة الطلاب على التطبيق.

وكانت هناك تساؤلات كثيرة أطلقها أولياء الأمور، حيال النظام الجديد لامتحانات الثانوية العامة الذى أعلنت عنه وزارة التربية والتعليم، خاصة حول مسألة عودة الأسئلة المقالية والوقت المتاح للإجابة، إلى جانب آليات التصحيح، والذين طالبوا بمزيد من التوضيحات حولها.

ولذلك حرص “صدى البلد”، على رصد بعض آراء عدد من أهالى طلاب الثانوية العامة، حول تلك التغييرات فى مواصفات الامتحانات، والذين طالبوا الوزارة بتحقيق مزيد من التطوير والتسهيلات على أبنائهم الطلاب.

وقالت هالة حسن، ولي أمر طالبة بالصف الثالث الثانوي: “تلك القرارات لم تراعِ وقت الامتحان وعدد الأسئلة، خصوصًا بعد إضافة الأسئلة المقالية، وكنا نأمل في وقت أكثر من الوقت المحدد لزمن الامتحان لأن الأسئلة أصبحت أكثر”.

وأضافت أن الطلاب يعانون من تضييع الوقت في بداية الامتحان؛ من حيث توزيع ورق الأسئلة والبابل شيت، والحصول على إمضاء الطالب، معقبة: "كل هذا من وقت الطالب؛ فنأمل في زيادة الوقت مع وجود الأسئلة المقالية".

وقال محمود أحمد، ولي أمر طالب بالصف الثالث الثانوي، إن الطلاب حتى الآن لم يذاكروا قصة اللغة العربية أو قصة اللغة الإنجليزية؛ وبعد قرارات الوزير أصبحوا في حالة من الارتباك والقلق، لأنها داخل أسئلة الامتحان، متسائلا: "أين الوقت لكتابة تعبير وبراجراف؟!".

وقالت إنجي مختار، ولي أمر طالب بالثانوية العامة، إن عدد الأسئلة مع ثبات المدة الزمنية غير منصف للطالب، وتابعت: "كنا نعاني ضيق الوقت من غير وجود أسئلة مقالية، فأصبح الآن أبناؤنا مطالبين بحل سؤال التعبير والبراجراف في حدود 250 كلمة، فماذا يفعل الطالب في هذا الوقت القصير؟".

وأوضحت آية رضا، ولي أمر طالب بالثانوية العامة، أن مواد اللغات تمت إضافة كتابة موضوعات تعبير بها مع الاحتفاظ بنفس عدد الأسئلة الكلية للمادة مع نفس زمن الإجابة، وذلك شيء مستحيل تطبيقه من الناحية العملية؛ لأن الطلاب يشكون دائمًا من ضيق الوقت في أسئلة الاختيار من متعدد فقط، بالإضافة إلى التأخر في إبلاغ الطلاب بعودة القصة مرة أخرى للدراسة في اللغة العربية واللغة الأجنبية الأولى بعد الاعتياد على عدم وجودها لمدة عامَين.

وأكدت ولي الأمر عدم وضوح رؤية التصحيح بنظام الـ"Rubrics" في موضوعات التعبير التي تختلف من طالب لآخر، مشيرةً إلى أن هذا التصحيح يصلح لمواد الرياضيات والمواد العلمية أكثر؛ لأنها تقوم على الحل بخطوات، قائلةً: "ولكن مع كتابة موضوع تعبير صعب إلزام الطالب بأسلوب معين أو يتناول الكتابة بزاوية معينة".