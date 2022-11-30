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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مشاهدة مباراة أستراليا والدنمارك مباشر الآن 0-0 كأس العالم قطر 2022

أستراليا ضد الدنمارك
أستراليا ضد الدنمارك

يستعد منتخب أستراليا لمواجهة نظيره الدنماركي، اليوم، الأربعاء في تمام الساعة الخامسة مساء، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة بالمجموعة الرابعة في بطولة كأس العالم قطر 2022.

ويدور الصراع على المقعد الثاني بين منتخبات أستراليا والدنمارك وتونس، بعدما ضمنت فرنسا تأهلها إلى دور الـ16 بعد الفوز في أول جولتين.

موعد مباراة أستراليا والدنمارك

تقام مباراة أستراليا والدنمارك في تمام الساعة الخامسة مساء، بتوقيت القاهرة، على ملعب استاد الجنوب.

القنوات الناقلة لمباراة أستراليا والدنمارك

تنقل المباراة عبر قناة beIN Sports HD 2 Max، وقناة الكأس إكسترا 2 HD القطرية.

تشكيل أستراليا أمام الدنمارك

حراسة المرمى: ماثيو ريان

خط الدفاع: عزيز بيهيتش -  كاي راوليس -  هاري سوتار - فران كاراكايتش

خط الوسط: كريج جودوين -  أرون موي -  جاكسون إرفين - ماثيو ليكي

خط الهجوم: ميتشيل دوكي، رايلي مكجري.

تشكيل الدنمارك أمام أستراليا

حراسة المرمى: كاسبر شمايكل

خط الدفاع: يواكيم أندريسين -  سيمون كاير - أندرياس كريستينسين

خط الوسط: راسموس كريستينسين -  بيير إيميل هويبيرج - كريستيان إريكسين - يواكيم مايهلي - ميكيل دامسجارد - ياسبر ليندستروم.

خط الهجوم: أندرياس كورنيليوس

استراليا منتخب أستراليا الدنمارك كأس العالم كأس العالم قطر 2022 أستراليا والدنمارك

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