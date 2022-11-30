البورصة تسجل أعلى عدد عمليات منفذة بجلسة تداول منذ 2009

ارتفع عدد العمليات المنفذة بالبورصة المصرية خلال جلسة اليوم الأربعاء ٣٠ نوفمبر الي ٨٣.٣ الف عملية منفذة وهو المستوى الأعلى منذ شهر يونيو ٢٠٠٩.



فيما شهدت قيم التداولات اليوم بدون احتساب الصفقات الي نحو ٣.٥ مليار جنيه وهو المستوى الاعلى منذ شهر مايو من العام الماضي.

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات اليوم الأربعاء، آخر جلسات شهر نوفمبر، وسط ارتفاع المؤشر الرئيسي فيما تراجع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وربح رأس المال السوقي 1.9 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 870.048 مليار جنيه.



وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 0.57% ليغلق عند مستوى 13259 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.18% ليغلق عند مستوى 2282 نقطة.

وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.58% ليغلق عند مستوى 15901 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.58% ليغلق عند مستوى 5453 نقطة.



فيما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.32% ليغلق عند مستوى 2583 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.1% ليغلق عند مستوى 3740 نقطة.