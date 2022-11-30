الجمعة.. قطع المياه عن بعض مناطق الجيزة| اعرف الأماكن

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، أنه نظراً لقيام الجهاز التنفيذي بربط خط مياه محطة أوسيم قطر ١٠٠٠ مم الجديد بخط المياه القائم قطر ٩٠٠ مم.

وبحسب بيان شركة المياه فأن ذلك من أجل البدء في أعمال تشغيل محطة مياه أوسيم، الأمر الذي يستلزم قطع المياه لنهو أعمال الربط.

وأوضحت الشركة، أن الأماكن المتأثرة بانقطاع المياه بعض المناطق بمراكز : "أوسيم ، كرداسة، منشأة القناطر" وذلك إعتباراً من الساعة الخامسة مساء يوم الجمعة الموافق ٢/ ١٢/ ٢٠٢٢ حتى الساعة الخامسة صباح يوم السبت الموافق ٣/ ١٢/ ٢٠٢٢

وتوفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة بانقطاع المياه لحين الإنتهاء من الأعمال، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن ١٢٥ من التليفون الأرضي