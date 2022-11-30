مدير شركة للطاقة المتخصصة: مصر كلها تشعر بإنجازات حياة كريمة..فيديو

قال المهندس أدهم أبو النصر، رئيس مجلس إدارة شركة تكنولوجيا الطاقة المتخصصة، إن مبادرة ابدأ جزء من المشروع القومي “حياة كريمة” والجمهورية بأكملها تشعر بهذا الإنجاز، فحاليا مشروع حياة كريمة متواجد بكل المحافظات المصرية، لتوفير حياة كريمة للمواطن المصري.

وأضاف أدهم أبو النصر، خلال مداخلة هاتفية لفضائية “إكسترا نيوز”، أنه: كان من توجيهات الرئيس لشباب البرنامج الرئاسي بإطلاق مبادرة ابدأ لتطوير وتوطين الصناعة، فالصناعة المصرية كانت تحتاج خلال السنوات الأخيرة لتوجيهات سياسية، ومؤسسة الرئاسة عودتنا دائما على التدخل في الوقت المناسب، والعالمم كله يمر بأزمة تأثر سلاسل الإمداد بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، وطلعنا من أزمتين كورونا والحرب الروسية الأوكرانية أرهقتا العالم.

مجال الصناعة

وتابع رئيس مجلس إدارة شركة تكنولوجيا الطاقة المتخصصة: “المشاريع القومية التي تتم على أرض الواقع تتم في كل المجالات، ومجال الصناعة مجال رئيسي يساعد في كل المشاريع التي يجري تنفيذها في الوقت الحالي”.