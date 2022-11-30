عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مدير شركة للطاقة المتخصصة: مصر كلها تشعر بإنجازات حياة كريمة..فيديو

مبادرة حياه كريمة
مبادرة حياه كريمة

قال المهندس أدهم أبو النصر، رئيس مجلس إدارة شركة تكنولوجيا الطاقة المتخصصة، إن مبادرة ابدأ جزء من المشروع القومي “حياة كريمة” والجمهورية بأكملها تشعر بهذا الإنجاز، فحاليا مشروع حياة كريمة متواجد بكل المحافظات المصرية، لتوفير حياة كريمة للمواطن المصري.

وأضاف أدهم أبو النصر، خلال مداخلة  هاتفية لفضائية “إكسترا نيوز”، أنه: كان من توجيهات الرئيس لشباب البرنامج الرئاسي بإطلاق مبادرة ابدأ لتطوير وتوطين الصناعة، فالصناعة المصرية كانت تحتاج خلال السنوات الأخيرة لتوجيهات سياسية، ومؤسسة الرئاسة عودتنا دائما على التدخل في الوقت المناسب، والعالمم كله يمر بأزمة تأثر سلاسل الإمداد بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، وطلعنا من أزمتين كورونا والحرب الروسية الأوكرانية أرهقتا العالم.

 

مجال الصناعة

وتابع رئيس مجلس إدارة شركة تكنولوجيا الطاقة المتخصصة: “المشاريع القومية التي تتم على أرض الواقع تتم في كل المجالات، ومجال الصناعة مجال رئيسي يساعد في كل المشاريع التي يجري تنفيذها في الوقت الحالي”.

حياة كريمة تكنولوجيا مصر الصناعة الصناعة المصرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاجل .. الفيفا يعاقب منتخب السنغال

الدولار الأمريكي يقترب من أكبر تراجع منذ 2010.. تفاصيل

ارتفاع سعر الذهب الآن .. ومفاجأة في عيار 21

بائعة البخور .. قتلها عشيقها أثناء ممارسة علاقة آثمة وألقى جثتها بالقمامة

ألقاها عارية بصندوق قمامة.. سيدة الجيزة قتلها عشيقها وهي في أحضانه بالمخزن|ما القصة؟

الاستغناء عن كهربا.. خالد الغندور يوجّه رسالة شديدة اللهجة لـ مسئولي الأهلي

قبل محاكمتها.. معلومات لا تعرفها عن هبة قطب| من هو زوجها ؟

نزلت 13 جنيها.. تعرف على الأسعار الجديدة للفراخ والبيض للمستهلك

ترشيحاتنا

انتحار فني ووقاحة.. ماجدة خيرالله تعلق على إعادة تقديم سيدتي الجميلة بموسم الرياض

زلزال 5.8 ريختر يضرب إيران

الرئيس يفتتحها غدا| كل ما يخص المرحلة الأولى من مشروع المنصورة الجديدة

لقاء استخباراتي رفيع .. روسيا تكشف تفاصيل اجتماع مع أمريكا

تعادل سلبي في الشوط الأول بين الدنمارك وأستراليا بكأس العالم

الزراعة: توزيع 70 طن تقاوي شعير ومائة ألف شتلة زيتون بالمجان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أخطرها السكتة الدماغية.. مضاعفات خطيرة لـ فيروس كورونا عند الأطفال

فستان البحر.. نسرين طافش تثير ضجة على الشاطئ| شاهد

فورية| دراسة تكشف أضرار ضربات الرأس في كرة القدم

لوك جديد.. شام الذهبي تثير الجدل بظهورها الأخير | شاهد

فيديو

عودة 100 مسافر من مطار القاهرة .. التفاصيل الكاملة لأزمة باركود المعتمرين

تحذير هام من الأمم المتحدة.. هل أصبح الإيدز وباء عالميا؟

وليمة المونديال..تعرف على قصة صورة أشعلت مواقع التواصل في كأس العالم.. فيديوجراف

حقيقة انتشار حالات مصابة بوباء الالتهاب السحائي بالمدارس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

زايد وأنجح وحدة عربية

نهى زكريا

العفيفة والخائنة

جمال أبو الدهب

مستقبل العلاقات المصرية الصينية

إبراهيم شعبان

لماذا عشقنا نجيب الريحاني؟

نيفين منصور

طلاق أم انتقام ؟

نهال علام

يافرح يا هجّار

المستشار أسـامة الصعيدي

لا يُعذر البرلمان الأوروبي بالجهل بالقانون

هند عصام

كليوباترا والضراير

اﻟﻤﺰﻳﺪ