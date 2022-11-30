أحمد السقا يعلن عودته للمسرح بعد غياب سنوات ..شاهد

نشر الفنان أحمد السقا البوستر الرسمي لمسرحيته الجديدة و ذلك عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام.

وعلق أحمد السقا:"بعد ١٨ سنة عودة المسرح".

أحدث أعمال أحمد السقا

وكان آخر أعمال أحمد السقا على خشبة المسرح "كده أوكيه" تأليف أحمد عفيفى وإخراج سمير العصفورى وشارك في بطولتها منى زكى هانى رمزى، ياسمين عبد العزيز، شريف منير، وسمية الخشاب التي شاركت في العروض الأخيرة بدلاً من ياسمين عبد العزيز، تم عرض المسرحية لأكثر من 5 سنوات.

يذكر أن النجم أحمد السقا شارك مؤخراً في جلسة حوارية على هامش الدورة الـ 41 من معرض الشارقة الدولي للكتاب التي أقيمت في شهر نوفمبر الجارى، وتحدث خلال الجلية عن تجربته ومحطاته الفنية التي مر بيها في طريق نجوميته، كما حرض السقا على زيارة أحد مراكز أصحاب الهمم على هامش مشاركته المعرض، وقدم ورش تدريبية لأبناء المركز، ومنح الطلبة مجموعة من التدريبات والفنون القتالية التي تساعدهم على حماية أنفسهم.