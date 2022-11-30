اتفاقيات مع شركات عالمية.. مدبولي: فرص استثمارية واسعة بقطاع الاتصالات

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن اتفاقيات التعاون بين هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات وعدد من الشركات العالمية التي سيتم توقيعها، تأتي تأكيدا على ما يتميز به قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من فرص استثمارية واسعة .

وأضاف مدبولي في كلمته خلال توقيع اتفاقيات بين هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات وعدد من الشركات العالمية :" هذه الاتفاقيات تأكيد على المزايا التنافسية التي تحظى بها مصر والتي أهلتها كي تكون محط أنظار الشركات العالمية العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات في ظل جهود الحكومة الرامية لجذب المزيد من الاستثمارات ومضاعفة حجم الاستثمارات ".

وتابع مدبولي:" صناعة الاتصالات هي صناعة عقول والشباب المصري ثروة مصر الحقيقية، ونحن نعمل على تعظيم الاستفادة من الإمكانات التي تتيحها هذه الصناعة في توفير فرص عمل كثيفة للشباب".

وأكمل:" كما نثق في قدرات شبابنا وما يمتلكونه من مهارات تؤهلهم لتقديم خدمات تكنولوجيا المعلومات بكفاءة وحرفية".

ولفت مدبولي:" مصر لا تدخر جهدا لتوفير كافة الإمكانات لأبنائنا الشباب لتمكينهم من أدوات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لإعداد كوادر رقمية متميزة تقود التحول الرقمي".