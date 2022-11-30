شرم الشيخ الدولي للمسرح يمنح شهادات للمشاركين بورشتي خالد جلال وسكوت تورست

منحت إدارة مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي برئاسة المخرج مازن الغرباوي شهادات مشاركة لكل الذين شاركوا في الورش هذا العام ، بحضور المدربين : المخرج الكبير خالد جلال ، ومدرب التمثيل العالمي سكوت تورست ، اللذان شاركا في تسليم الشهادات وشكرا المتدربين .

قدم المخرج الكبير خالد جلال ورشته علي مدار 5 أيام علي فن الارتجال ودرب المجموعة المشاركة معه علي فنون الأداء وكيفية توظيف الأحاسيس في المواقف المختلفة ، كما درب سكوت تورست المتدربين معه علي طريقة (مايزنر في الأداء التمثيلي ) .

مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي يرأسه شرفيا النجمة الكبيرة سميحة أيوب ورئيس اللجنة العليا الفنان الكبير محمد صبحي ويقام تحت رعاية الفنانة الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة واللواء أركان حرب خالد فودة محافظ جنوب سيناء، واليوم يختتم المهرجان فعالياته وتوزع جوائز دورته السابعة .