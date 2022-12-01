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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حبس عصابة سرقة متعلقات المواطنين في القاهرة

حبس
حبس

قررت نيابة حلوان الجزئية، حبس شخصين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بسرقة إحدى السيدات بأسلوب " الخطف" بالقاهرة

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل للتوصل لملابساتها الحقيقية.

ضبط رجال المباحث شخصين لقيامهما بسرقة إحدى السيدات بأسلوب " الخطف" بالقاهرة.

وتبلغ لقسم شرطة حلوان بمديرية أمن القاهرة من إحدى السيدات – مقيمة بدائرة القسم مصابة بكسر بالذراع الأيسر، لقيام شخصين يستقلان دراجة نارية بخطف حقيبة يدها حال سيرها  بدائرة القسم بأسلوب "الخطف" ، مما أدى إلى سقوطها أرضاً وإصابتها ، وبداخل الشنطة هاتفين محمول وبعض المتعلقات الشخصية رمبلغ مالى وقرط ذهب.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات واستخدام أحدث التقنيات الفنية أمكن تحديد مرتكبى الواقعة وتبين أنهما شخصان – مقيمان بمحافظة القاهرة.

وتم استهدافهما بأماكن ترددهما وأمكن ضبطهما حال إستقلالهما الدراجة النارية "المستخدمة فى إرتكاب الواقعة" وتبين أنها ملك وقيادة أحدهما.

وبمواجهتهما اعترفا بإرتكابهما الواقعة بأسلوب "الخطف" بإستخدام الدراجة المضبوطة بحوزتهما وتم بإرشادهما ضبط المسروقات، وأقرا بتخلصهما من الحقيبة بإلقائها بالطريق العام.

وبإستدعاء المُبلغة إتهمتهما بالسرقة فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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