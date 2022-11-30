شركة تكنولوجيا متكاملة.. مشاركة ناجحة لاتصالات مصر بمعرض كايرو آى سى تى

شاركت اتصالات مصر في فعاليات النسخة الـ 26 للمعرض الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات "2022 Cairo ICT" التي تأتي تحت شعار Leading change، والذي تنتهى فعالياته اليوم 30 نوفمبر الجاري، بمشاركة أكثر من 400 ممثل للشركات التكنولوجية العالمية والإقليمية والمحلية بقطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والنقل الذكي والمدن الذكية والشمول المالي والحلول التكنولوجية.

جاءت مشاركة الشركة في معرض Cairo ICT بعد إعلان خططها الاستراتيجية في الفترة المقبلة والتي تضمنت التحول من شركة اتصالات إلى شركة تكنولوجيا متكاملة تضم تحت مظلتها عدة شركات جديدة؛ بهدف تقديم نموذج e& الرائد والمتكامل في السوق المصري.



وتضمنت أجندة مشاركة اتصالات مصر في دورة العام الحالى من المعرض طرح حلول وخدمات تكنولوجية متنوعة سواء للمستخدمين الأفراد أو الشركات أو العملاء التجاريين بما يضمن لهم الاستمرارية فى الحصول على أفضل الخدمات فى قطاعات الدفع الإلكترونى وخدمات نقل البيانات والهاتف الثابت وخدمات المساعد الافتراضى وأنظمة المدن الذكية.

وقدمت شركة اتصالات من e& هذا العام العديد من الحلول الرائدة والتي تشمل جولة ميتافيرس حيث يتم عرض المعالم التاريخية المصرية باستخدام أحدث التقنيات منها تجربة زيارة المعابد المصرية في عالم ميتافيرس، وحلول بيئة العمل الرقمية والتي تقدم الشركة في إطارها منتج SaaS والذي يمكّن قطاعات الأعمال المختلفة من العمل بكفاءة وفعالية ، من خلال مجموعة فريدة وقوية من البرامج لإدارة أعمالهم بالكامل، وحلول الصناعات الذكية مثل حلول إنترنت الأأشياء لتمكين المصنعين من إدارة كافة مراحل الإنتاج و تحسين العمليات، والصيانة الاستباقية، والتحليلات التنبؤية مع المنصات التي تلبي احتياجات جميع الصناعات.

كما تتعاون اتصالات مصر مع اللاعبين الرئيسيين في السوق (عالميًا ومحليًا) لتقديم حلولاً مبتكرة على صعيد تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المبتكرة، وخدمة العملاء في القطاعات والصناعات المختلفة باستخدام أحدث التقنيات لتمكين الأعمال من مواجهة تحديات المستقبل.

وتشمل قائمة الشركاء عدد كبير من كبار اللاعبين في المجال التكنولوجي منهم شركات ZOHO وHoneyWell وSoftware AG وESS وChina Mobile وHelpAG، علاوة على قائمة مختارة من أكبر المطوريين العقاريين منهم على صعيد المشاريع التجارية والإدارية كلاً من كايرو فستيفال سيتي ونيو جيزة وعلى صعيد المشاريع السكنية كلاً من شركات حسن علام وإنريشيا وبالم هيلز.

ومن جانبه شدد المهندس حازم متولي – الرئيس التنفيذي لشركة اتصالات مصر، أن الشركة حريصة على المشاركة بصورة منتظمة في معرض كايرو آي سي تي كونه مركز لعرض أحدث ممارسات الشركات العالمية والإقليمية بل والمحلية كما أنه محفل هام لتبادل الخبرات والرؤى بما يصب في مصلحة القطاع بأكمله.

وأضاف متولي أن شركة اتصالات مصر تشارك في المعرض هذا العام بعد إعلانها يونيو الماضي إطلاق "اتصالات من e&" كعلامة تجارية جديدة لتتماشي مع الهوية الجديدة للمجموعة e& في إطار تحول المجموعة إلى مجموعة رائدة عالمياً في مجال الاستثمار التكنولوجي وهو ما ينعكس بدوره على تمكين المجتمعات. وقد حرصت الشركة في مشاركتها هذا العام أن تؤكد على دعم الشركة لتوجهات الدولة نحو التحول الرقمي، وذلك ضمن استراتيجية المجموعة الأم e&، حيث يأتي الاستثمار في المشروعات القومية للدولة ضمن أهدافها الرئيسية. وفي هذا الإطار، تقدم شركة اتصالات مصر خدمات المدن الذكية وتلبية متطلبات المواطنين، مع الحفاظ على موارد الدولة. كما تخطط الشركة لإطلاق خدمات جديدة لتعزيز خطط الشمول المالي في ظل تطور خدمات اتصالات تحت مظلة e&.

واستطرد متولي أن معرض كايرو آى سى تى يعقد هذا العام بعد النجاح الكبير الذي حققة مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27 مؤكداً أن الاستدامة تمثل محوراً رئيسياً في استراتيجية اتصالات من e&، فالشركة لديها اتجاه عام في التحول بفروعها إلي نظام التحول للأخضر go green لتحقيق الاستدامة على مستوى خدمات الشركة، وتضع في اعتبارها إتباع الممارسات البيئية وتطبيق معايير الاستدامة على كافة المستويات، واتخذنا بالفعل خطوات جادة في التحول إلى الطاقة النظيفة، حيث قمنا مؤخراً بتوقيع مذكرة تفاهم مع هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، لتحويل جميع محطات المحمول التابعة للشركة إلى العمل بالطاقة الجديدة والمتجددة، لنكون بذلك أول شركة في قطاع الاتصالات توقع اتفاقية مع الدولة لشراء واستخدام الطاقة النظيفة.



وفي السياق ذاته، قال المهندس أحمد يحيي - الرئيس التنفيذي لقطاع الأفراد بشركة اتصالات مصر: "نتواجد اليوم في أهم تجمع لشركات التكنولوجيا عالمياً وإقليمياً ومحلياً تحت علامتنا التجارية الجديدة مستندين على خمسة عشرة عاماً من الخبرة والريادة في السوق المصرية نجحنا خلالها في تعزيز القيمة للمشتركين والمساهمين والمستثمرين والمجتمع بأكمله."



وصرح يحيي أن معرض كايرو آى سى تى هو فرصة ذهبية لاستعراض خدمات الشركة المتطورة والسباقة في إطار جهود التحول الرقمي، كما قال أن الشركة تستهدف من المشاركة الدائمة فى معرض ومؤتمر كايرو آى سى تى الخروج بآليات من شأنها تأسيس بنية تحتية ذكية مُستدامة، لاسيما وأنه يجمع عدة جهات وقطاعات حكومية وشركات متخصصة، مما يساعد على تبادل الآراء، كما يمثل أيضاً فرصة كبيرة لبحث الخطط التكنولوجية القادمة والترويج لمنتجات الشركة وتعزيز مكانتها محلياً وإقليماً ودولياً، وتعزيز دورها فى تنفيذ استراتيجية التحول الرقمى والشمول المالى من أجل رؤية مصر 2030.

"مجموعة اتصالات" قد أطلقت هويتها المؤسسية الجديدة e& اعتباراً من 23 فبراير 2022، وتهدف من خلال استراتيجيتها إلى تسريع النمو من خلال نموذج أعمال مرن يمثل قطاعات الأعمال الرئيسية للمجموعة. ويأتي قطاع الاتصالات على رأس تلك القطاعات، حيث تدار عملياته من قبل "اتصالات الإمارات" في السوق الرئيسية لـ e&، ومن قبل الشركات الفرعية للعمليات الدولية بما يضمن الحفاظ على إرث المجموعة في قطاع الاتصالات، وتعزيز شبكة اتصالاتها القوية، ومضاعفة القيمة المقدمة لجميع شرائح العملاء. وقد جاء اختيار مصر ليتم إطلاق العلامة التجارية الجديدة لوحدة قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بالتزامن مع اطلاقها في دولة المقر الإمارات العربية المتحدة ليعكس المكانة المرموقة والاداء المميز في مصر.