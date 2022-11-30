لسنا عرب.. وسيم السيسي: نحن مصريين نتحدث اللغة العربية.. فيديو

وجه الإعلامي تامر أمين، سؤالا على وسيم السيسي، عالم المصريات"، قائلا:" إحنا مين".

ورد وسيم السيسي عالم المصريات، :" السؤال يبدو بسيط لكنه بحاجة على دراسات كثيرة ".

وقال وسيم السيسي في حواره مع الإعلامي تامر أمين في برنامج " أخر النهار " المذاع على قناة " النهار "، :" مصر عرفت أهمية دول الجوار منذ أيام الهكسوس ".

وأضاف وسيم السيسي:" نحن مصريين نتحدث اللغة العربية ، لو كانت الهوية باللغة لكانت أمريكا اسمها الولايات المتحدة الإنجليزية لانها تتحدث اللغة الإنجليزية ".

واكمل وسيم السيسي:" اللغة ليست معيار للتعرف على الهوية "، مضيفا:" مصر دولة غالبية السكان فيها من المسلمين لأن الدولة كيان اعتباري ليس له دين ".

ولفت وسيم السيسي:" الهوية ليست باللغة او الديانة لكنها بالأرض والاصل، ونحن نشأنا في مصر فنحن مصريين"، مضيفا:" نحن مصريين يتحدثون العربية ولسنا عرب، والخلايجة أنفسهم لا يتصفنون أنفسهم عرب ويؤكدون أن العرب هم من ولدوا على الجزيرة العربية فقط".