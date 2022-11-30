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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

لسنا عرب.. وسيم السيسي: نحن مصريين نتحدث اللغة العربية.. فيديو

وسيم السيسي
وسيم السيسي

وجه الإعلامي تامر أمين، سؤالا على وسيم السيسي، عالم المصريات"، قائلا:" إحنا مين".

 

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وسيم السيسي ضيف صالون الأوبرا الثقافي .. الثلاثاء

 ورد وسيم السيسي عالم المصريات، :" السؤال يبدو بسيط لكنه بحاجة على دراسات كثيرة ".

 

وقال وسيم السيسي  في  حواره مع الإعلامي تامر أمين في برنامج " أخر النهار " المذاع على قناة " النهار "، :"  مصر عرفت أهمية دول الجوار منذ أيام الهكسوس ".

 

وأضاف وسيم السيسي:"  نحن مصريين نتحدث اللغة العربية ، لو كانت الهوية باللغة لكانت أمريكا اسمها الولايات المتحدة الإنجليزية لانها تتحدث اللغة الإنجليزية ".

 

 واكمل وسيم السيسي:"  اللغة ليست معيار للتعرف على الهوية "، مضيفا:" مصر دولة غالبية السكان فيها من المسلمين لأن  الدولة كيان اعتباري ليس له دين ".

 

 ولفت وسيم السيسي:"   الهوية ليست باللغة او الديانة لكنها بالأرض والاصل، ونحن نشأنا في مصر فنحن مصريين"، مضيفا:" نحن مصريين يتحدثون العربية ولسنا عرب، والخلايجة أنفسهم لا يتصفنون أنفسهم عرب ويؤكدون أن العرب هم من ولدوا على الجزيرة العربية فقط".

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