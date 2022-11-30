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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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كاتبة صحفية : حل البرلمان الفرنسي خيار مطروح بقوة هذه الأيام

البرلمان الفرنسي
البرلمان الفرنسي

 

قالت الكاتبة الصحفية هند الضاوي، إن التحديات التي تواجهها فرنسا لايمكن أن تقارن بعهد الرئيس الفرنسي الأسبق جاك شيراك.

وأضاف خلال مداخلة ببرنامج «ملف اليوم» الذي يقدمه الإعلامي رعد عبدالمجيد، على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن حل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للبرلمان خيار مطروح بقوة هذه الأيام، خاصة بعد صعوبة التوصل بين الائتلاف الرئاسي الحاكم والمعارضة أو اليمين المتطرف إلى صيغة توافقية داخل البرلمان على المشروعات الإصلاحية التي يتبناها ماكرون وتعترض عليها باقي الكتل البرلمانية.

 

 عهد جاك شيراك

وتابع أن هذه الفرضية محفوفة بالمخاطر، فوضع ماكرون في الداخل الفرنسي والتحديات التي تواجهها فرنسا منذ فترة طويلة لا يمكن أن نقارنها بما حدث في عهد جاك شيراك، ولا فرنسوا متران، عندما حصل على الأغلبية النسبية وليس المطلقة، وبالتالي هو يمكن أن يلجأ لهذا الخيار في حال أصبح لديه يقين أنه فشل في هذه الولاية الرئاسية، «لن أجزم أنه يستطيع أن يغامر بمستقبله الرئاسي، خاصة أنه في حملته شعر أن هناك أغلبية صامته ترفض العملية الساسية الفرنسية برمتها خاصة أن العزوف عن الانتخابات بلغت نسبته 50%».

 

 

 

 

 

 

المعارضة البرلمان فرنسا مشروعات اليمين المتطرف

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