القنصل الفرنسي بالإسكندرية: نطمح للنجمة الثالثة على قميص منتخب فرنسا بكأس العالم

أعرب القنصل الفرنسي في الإسكندرية محمد نهاض، اليوم الأربعاء، عن سعادته بأداء المنتخب الفرنسي خلال بطولة كأس العالم "قطر 2022".

وعلى هامش احتفال القنصلية الفرنسية بالاسكندرية باليوم العالمي لمعلمي اللغة الفرنسية، قال نهاض إننا سعداء بمسيرة المنتخب الفرنسى ونحن طموحيبن لزيادة النجمة الثالثة على القميص الفرنسي.

وقد نظمت القنصلية الفرنسية بالاسكندرية احتفالا باليوم العالمي لمعلمي اللغة الفرنسية بحضور محمد نهاض، القنصل الفرنسي بالإسكندرية، وعدد كبير من المعلمين و وكلاء مدارس الراهبات، وذلك مقر القنصلية وسط الإسكندرية.

واضاف نهاض أن محافظة الإسكندرية يوجد بها عدد من المدارس الفرنسية وأيضا مراكز تطوير اللغة الفرنسية، حيث وصل عدد المدارس بمصر 35 مدرسة وبالإسكندرية 9 مدارس حصلت علي منح التميز وخلال احتفالنا باليوم العالمي لمعلمي اللغة الفرنسية تم توزيع عدد من الشهادات و تجديد عدد من الشهادات ايضا.

وأشار نهاض إلى إن الاحتفال الأول باليوم العالمي لمعلمي اللغة الفرنسية يعد تكريما للفرانكفونية الفرنسية كلغة، حيث يتحدثها 45 مليون ناطق حول العالم حاملين رغبتهم في صنع الجمال وترسيخ القيم الهادفة رغم الاختلاف والتعددية الثقافية الدولية.