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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

فضيحة.. سؤال "عنصري" لضيفة سمراء يتسبب في أزمة بقصر باكنجهام ببريطانيا

قصر باكنجهام
قصر باكنجهام

اعتذر قصر باكنجهام، يوم الأربعاء، واستقالت مساعدة سابقة للملكة إليزابيث الثانية، بعدما سألت ناشطة خيرية بريطانية سوداء مرارا عن أصولها خلال حفلة استقبال.

وروت نجوزي فولاني الرئيسة التنفيذية لمجموعة "سيستاه سبايس" ومقرها لندن، على تويتر، تفاصيل الحديث مع المرأة التي لم تحدّدها.

وفولاني مناصرة بارزة للناجيات من العنف المنزلي وكانت تحضر حفلة استقبال في القصر مع ناشطين آخرين، الثلاثاء.

وكتبت في منشورها أنه بعدما قالت إنها ولدت ونشأت في بريطانيا وإنها بريطانية، سألتها "ليدي س.ه" "من أين أنت فعلا، ومن أين شعبك؟".

أُجبرت على القول إنها "من أصل إفريقي، متحدّرة من أصول كاريبية"، لكنها كرّرت أنها مواطنة بريطانية.

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وأشارت فولاني إلى أن ذلك الحديث تركها مع "مشاعر مختلطة" بشأن حفلة الاستقبال التي استضافتها زوجة الملك تشارلز الثالث كاميلا للإضاءة على العنف ضد النساء والفتيات.

من جانبه، قال قصر باكنجهام في بيان إنه أخذ الحادث "على محمل الجد" ووصف التعليقات بأنها "غير مقبولة ومؤسفة جدا".

وجاء في البيان: "تواصلنا مع نجوزي فولاني حول هذه المسألة، وندعوها إلى مناقشة كل عناصر تجربتها شخصيا إذا كانت ترغب في ذلك".

وأضاف: "في غضون ذلك، تود المرأة المعنية أن تعرب عن اعتذارها الشديد عن الأذى الذي تسببت فيه، وقد تنحّت عن دورها الفخري بأثر فوري".

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